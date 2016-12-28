ترامب يتهم أوباما بعرقلة عملية انتقال السلطة

اتهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الأربعاء، الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بإطلاق “تصريحات نارية” ووضع “عراقيل” تعيق انتقال السلطة.

وكتب قطب العقارات الذي انتخب في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، على تويتر “لقد بذلت أقصى ما في وسعي لتجاهل العراقيل العديدة والتصريحات النارية للرئيس أوباما. كنت أعتقد أن عملية الانتقال ستتم بسلاسة. ولكن لا!”.

ولم يحدد ترمب العراقيل أو التصريحات التي يتحدث عنها.

وبعد يومين من الانتخابات، عقد الرجلان لقاء في المكتب البيضاوي لوضع حد لأشهر من حملة انتخابية قاسية، وشددا على رغبتهما في إتمام عملية انتقال السلطة بسلاسة.

والاثنين، صرح أوباما الذي يغادر منصبه في 20 كانون الثاني/يناير أنه “واثق” بفوزه لو أتيح له أن يترشح لولاية ثالثة.

من جهة أخرى، أبدى ترمب في تغريدتين على تويتر دعمه لإسرائيل بعد تبني مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا يدين الاستيطان، وقبل كلمة لوزير الخارجية جون كيري عن الشرق الأوسط.

وللمرة الأولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بينما كانت تساند إسرائيل في هذا الملف البالغ الحساسية. وقد سمح امتناعها عن التصويت بإقرار النص.