أمير الرياض يزور جناح مديرية المخدرات بمعرض منتجون

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض جناح مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض في معرض منتجون مساء أمس الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض.

واطلع سموه على محتويات الجناح من عينات حية وتشبيهية عن المخدرات ووسائل تهريبها وذلك للتوعية بأضرار المخدرات لجميع فئات المجتمع.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بالجهود التوعوية المبذولة من قبل مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض لافراد المجتمع مؤكداً أن المخدرات آفة لابد من القضاء عليها وتوعية المجتمع بأضرارها.