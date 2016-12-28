سابك ترسي أضخم مشاريعها الإسكانية بـ2700 وحدة سكنية في الجبيل

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عقود إنشاء أكبر مشاريعها الإسكانية لموظفي الشركة السعوديين بحي (المطرفية) في مدينة الجبيل الصناعية مع مجموعة من شركات المقاولات، حيث يأتي المشروع بدعم من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، التي يسرت سبل نجاح هذا المشروع، استناداً على خبرتها الطويلة في إنشاء المشاريع السكنية، وفقاً لأعلى درجات الجودة والمعايير التقنية.

وقال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، رئيس مجلس إدارة (سابك) إن المشروع السكني يعد الأضخم في تاريخ (سابك)، وهو امتداد لمشاريع الشركة في المملكة، التي بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية فيها 10651 وحدة سكنية، وإن الثروة البشرية هي ثروة الشركة الحقيقية، ورأس مالها، ورافدها لتنمية جميع الثروات الأخرى الطبيعية والمادية، الأمر الذي دأبت قيادات وطننا الحكيمة على تأكيده في جميع المناسبات.

وجرى توقيع العقد في فرع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية، ومثل (سابك) في التوقيع نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، الذي أكد أن هذا المشروع الكبير سيشكل قفزة كبيرة للمنطقة، وتعزيز نهضتها العمرانية التي تقودها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مبيناً أن المشروع يوثِّق جهود الشركة الحثيثة الرامية إلى تهيئة مقومات الاستقرار الأسري والاجتماعي للموارد البشرية السعودية، وتعزيز رضاها الوظيفي، ما ينعكس إيجاباً في زيادة الإنتاجية، وتحقيق أهداف الشركة ورؤيتها المواكبة لأهداف رؤية المملكة الاستراتيجية 2030م، وبرنامج التحول الوطني 2020.

تصميم المشروع

وأفاد أن المشروع السكني يعد الأضخم منذ إنشاء (سابك)، إذ يغطي مساحةً تصل إلى 4.4 كيلومتر مربع، مشتملاً على (2.701) وحدة سكنية، مصممة وفق أحدث المواصفات الإنشائية، ويضم إلى جانب الوحدات السكنية العديد من المرافق الحيوية، من المدارس والأندية الرياضية، وجامعا كبيرا وعددا من المساجد، علاوة على حديقة عامة كبيرة، ومجموعة من الحدائق الأخرى المتفرقة.

وتوقع إتمام تنفيذ هذا المشروع الكبير بحلول العام 2020م بمشيئة الله، مبيناً أن المرحلة الحالية هي الثالثة والأخيرة منه، حيث اكتملت التصاميم الهندسية، وإنشاء الطرق الرئيسة بالإضافة إلى البنى التحتية للمجمعات التجارية، وشبكات تصريف المياه والحدائق.

وبين أن (سابك) حرصت إبان تصميم المشروع وبنيته التحتية على التنسيق الكامل مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، للالتزام بأحدث معايير البيئة والاستدامة، ومراعاة المتغيرات المناخية والطبيعية. ويتجاوز عدد الوحدات السكنية التي أنشأتها (سابك) في مشاريع سابقة (7500) وحدة سكنية مخصصة لموظفي الشركة السعوديين وعائلاتهم في مدينة الرياض ومدينتيْ الجبيل وينبع الصناعيتين.

الجدير بالذكر أن إجمالي الوحدات السكنية في المشاريع قيد التنفيذ لشركة (سابك) في المملكة تبلغ (3.151) وحدة سكنية، ويأتي هذا المشروع النوعي امتدادا لجهود شركة (سابك) في تعزيز مقومات الاستدامة؛ من خلال تهيئة البيئة الجاذبة لمواردها البشرية السعودية، وتعزيز مستوى الرضى الوظيفي لدى الموظفين، لزيادة الكفاءة الإنتاجية.