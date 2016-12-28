 الهلال يتبرع بدخل مباراة التعاون لصالح الشعب السوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الهلال يتبرع بدخل مباراة التعاون لصالح الشعب السوري

الهلال يتبرع بدخل مباراة التعاون لصالح الشعب السوري
المناطق_الرياض

أعلن نادي الهلال اليوم الأربعاء أن مجلس إدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد قد قرر التبرع بدخل مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم التي سيخوضها مساء يوم السبت المقبل مع ضيفه التعاون، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، لصالح الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله-، نظير ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من معاناة.

وأشار رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد إلى أن حملة إغاثة الشعب السوري ليست بغريبة من حكومتنا الرشيدة، فهي أتت لتؤكد الدور الكبير والمواقف المشهودة للمملكة العربية السعودية على الصعيدين العربي والإسلامي في العديد من القضايا الإنسانية التي شهدتها المنطقة.

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