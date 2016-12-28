 عبدالله بن مساعد: الأندية السعودية ستواجه مصير الاتحاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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عبدالله بن مساعد: الأندية السعودية ستواجه مصير الاتحاد

عبدالله بن مساعد: الأندية السعودية ستواجه مصير الاتحاد
المناطق_الرياض

أشار الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس هيئة الرياضة السعودية، يوم الأربعاء، إلى أن المزيد من الأندية السعودية، قد تواجه عقوبات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في الفترة المقبلة.

وأضاف الأمير عبد الله، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عُقد اليوم لإعلان نتائج لجنة دراسة التمثيل السعودي في الاتحادات واللجان الدولية، أن اتحاد الكرة، بريء من التقصير في قضية الاتحاد، الذي تقرر خصم 3 نقاط من رصيده بالدوري بقرار من الفيفا.

وأضاف “هناك نادٍ أو أكثر بالطريق لتلقي عقوبات انضباطية من الفيفا، وقد اطلعت عن قرب على ملف قضية نادي الاتحاد، وأجد أن اتحاد الكرة لم يقصر بالأمر”.

كان نادي الاتحاد تلقى قراراً انضباطياً من الفيفا، يتضمن خصم 3 نقاط من رصيده بالدوري، نتيجة الشكوى التي تقدم بها اللاعب الأرجنتيني مانسو.

كان اللاعب الأرجنتيني، وقَّع عقداً مع النادي قبل نحو 6 مواسم، لكنه لم يلعب بسبب قرار المؤسسة الرياضية حينذاك بمنع التعاقد معه، نظراً لشكوى النادي الأهلي، الذي رأى أنه صاحب حق قيد اللاعب.

وتلقى الشباب أيضا قرارا انضباطيا من الفيفا، يقضي بمنعه من قيد اللاعبين بفترة الانتقالات الشتوية، إثر شكوى من اللاعب الأردني طارق خطاب، رغم تأكيد النادي على تحويل كافة مستحقاته المالية قبل نحو 4 أشهر.

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