 القوات الأردنية تعلن القضاء على “إرهابي” من جنسية عربية في مداهمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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القوات الأردنية تعلن القضاء على “إرهابي” من جنسية عربية في مداهمة

القوات الأردنية تعلن القضاء على “إرهابي” من جنسية عربية في مداهمة
المناطق_وكالات

قضت السلطات الأمنية الأردنية على شخص من جنسية عربية واعتقلت شخصًا آخر أثناء مداهمة أمنية مشتركة اليوم الأربعاء في مدينة لواء الشوبك، محافظة عمان، 200 كلم عن العاصمة الأردنية.

وحسب بيان مشترك من مديرية الأمن العام وقوات الدرك، فإن قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية، وبناء على معلومات استخباراتية، توجهت إلى إحدى المزارع لاعتقال أحد المطلوبين بناء على “انتمائه لجماعات إرهابية”، إلّا أنه بادر بإطلاق النار تجاه القوات الأمنية، ممّا حذا بقوات الدرك إلى تطويق المنطقة.

واستمر المطلوب، الذي لم تتم الإشارة إلى جنسيته العربية، في إطلاق النار ورفض الاستسلام، يقول البيان، الأمر الذي دفع بالقوات الأمنية إلى “تطبيق قواعد الاشتباك معه”، قبل أن تتمكن من إصابته وقتله وضبط سلاح ناري أوتوماتيكي، كان بحوزته، زيادة على كمية من العتاد الحي، يضيف البيان.

كما لفت المصدر ذاته إلى اعتقال شخص آخر كان يقطن مع “الإرهابي”، وبوشرت أعمال تفتيش وتمشيط للمزرعة لأجل البحث عن كل ما يخالف القانون.

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