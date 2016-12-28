 كيري : المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تهدد أمل الفلسطينيين بإقامة دولتهم ومستقبل إسرائيل في آن واحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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كيري : المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تهدد أمل الفلسطينيين بإقامة دولتهم ومستقبل إسرائيل في آن واحد

كيري : المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تهدد أمل الفلسطينيين بإقامة دولتهم ومستقبل إسرائيل في آن واحد
المناطق - فرانس برس

حذّر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الأربعاء، من أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تهدد أمل الفلسطينيين بإقامة دولتهم ومستقبل إسرائيل في آن واحد.

كما حذر في خطاب شامل عرض فيه رؤيته لحل النزاع، من أن إسرائيل تحاول الاستيلاء على أراض في الضفة الغربية، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى “احتلال دائم” للأراضي الفلسطينية.

واعتبر أن “لا أحد يفكر جديا في السلام يمكنه أن يتجاهل التهديد الذي تشكله المستوطنات على السلام، لكن المشكلة أبعد من المستوطنات بحد ذاتها. وتشير التوجهات إلى جهود واسعة لاستيلاء إسرائيل على أراض في الضفة الغربية ومنع التنمية الفلسطينية هناك”.

وأكد كيري أن “أجندة المستوطنين بصدد تحديد المستقبل في إسرائيل، وهدف هؤلاء واضح، فهم يؤمنون بدولة واحدة: إسرائيل الكبرى” وليس بحل الدولتين.

وفي كلمة له قبل أسابيع قليلة من تسليم إدارة الرئيس باراك أوباما السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترمب، دافع كيري عن قرار الولايات المتحدة السماح بصدور قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية، قائلا إن الهدف من ذلك كان الحفاظ على إمكانية تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف في تصريحاته بوزارة الخارجية “برغم جهودنا المخلصة على مدى سنوات بات حل الدولتين الآن في خطر شديد”. وتابع: “لا يجوز لنا.. بضمير سليم.. ألا نفعل شيئا وألا نقول شيئا.. بينما نرى أمل السلام يتبدد”.

واعتبر كيري أن فلسطين وإسرائيل في المستقبل يجب أن يعيشا كدولتين على أساس الأراضي التي كانت قائمة قبل حرب عام 1967، مع إمكانية إجراء “مقايضة متعادلة” للأراضي من أجل تعديل الحدود، ولكن فقط عن طريق التراضي.

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