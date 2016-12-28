بالشراكة مع مجموعة ارتقاء التطوعية: الرعاية النهارية بالقدس تدرب 60 فتاة من طالباتها ذوات الإعاقة

أطلق مركز الرعاية النهارية للإناث بالقدس التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض برنامجه التدريبي”استحق السعادة” بالشراكة مع مجموعة ارتقاء التطوعية بهدف تلبية حاجة 60 فتاة من طالباته للبرامج الاجتماعية والتربوية والترفيهية المنوعة.

يتضمن البرنامج عدداً من الورش الفنية والندوات الصحية والدينية والمحاضرات الإرشادية مثل “تدوير الخامات، صنع الهدايا وتغليفها، قيمة الصلاة وفضلها، كيف اتدبر قرآني، أنا استطيع، تنسيق الزهور ،إضافةً الى المسابقات الترفيهية والعروض المرئية والأركان التعليمية المصاحبة والتي شهدت منذ بداية البرنامج تفاعلاً واضحاً من المشاركات اللاتي ابدين اعجابهن بالورش الفنية والأهداف التي تم تحقيقها من شغل اوقات فراغهن بمزاولة بعض الهوايات والأعمال المناسبة وتنمية الحواس المتبقية لديهم لجعلهم يعتمدون على انفسهم مستقبلاً قدر المستطاع.

يُشار الى ان هذا البرنامج يأتي ضمن إطار الشراكات المجتمعية التي يهدف مركز الرعاية النهارية بالقدس من خلالها إلى تطوير قدرات طالباته المهارية والتعليمية والتربوية وفق مايتناسب مع ظروف اعاقتهم .