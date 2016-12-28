اعتداء طالب على أكاديمي بجامعة الطائف وإصابة كلاهما

تعرضَ أحد الأكاديميين بجامعة الطائف، اليوم، لاعتداء على يد طالب أدى إلى إصابته إصابة دامية ، فيما تولت إدارة الجامعة ضبط الحالة وفقاً للنظام.

أصدرت جامعة الطائف بيانًا اليوم (الأربعاء) قالت فيه إنها تأسف لتعرض أحد المحاضرين بالجامعة لاعتداء من قبل أحد الطلاب اليوم، وإنه بعد الاطمئنان على المحاضر تم إثبات الحالة، وإحالتها للجنة الخاصة المشكلة حديثا والمعنية بالنظر في مثل هذه الحالات وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق من تثبت إدانته وفقًا للأنظمة.

كانت العمليات الأمنية، قد تبلغت عن وقوع مضاربة داخل حرم الجامعة ظهر اليوم، بين مُعيد في الجامعة، وطالب، وكلاهما مواطن، حيث أصيب المعيد في يده إثر زجاج ضرب به وغادر الجامعة، فيما أصيب الطالب بضربة تحت العين، ونقل لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وسُلمت الحالة لمركز شرطة الحوية.

يذكر أن الجامعة شهدت الأسبوع الماضي مشاجرتين بكليات البنات، نتج عنهما إصابات وشكلت إدارة الجامعة لجنة للتحقيق، أوصت بالفصل النهائي للطالبات المتورطات.