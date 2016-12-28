الشيخ ناصر بن محمد بن جبريل الزائري الى رحمة الله

انتقل الى رحمة الله تعالى الشيخ ناصر بن محمد بن جبريل الزائري فجر اليوم بمستشفى صبيا العام وذلك أثر معاناة مع المرض وتدهور وضعه الصحي.

وقد شيع الفقيد عصر اليوم الأربعاء بمقبرة الأثلة عقب الصلاة عليه بجامع القرية بمركز قوزالجعافرة بمحافظة صبيا.

ويعد الفقيد من المعمرين وكبار السن بالمحافظة ويتلقى ذويه العزاء بمنزلهم بقرية السلامة بالأثلة وهو جد مدير مكتب محافظ صبيا عضو المجلس البلدي بساحل الجعافرة أ.ناصر بن علي زائري .

وتتقدم صحيفة ” المناطق ” بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد سائلين الله عز وجل أنيتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ..وإنا لله وإنا إليه راجعوان.