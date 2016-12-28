 القوات السعودية تدك مواقع الحوثيين قبالة الحدود.. وتدمر عربة عسكرية ومخازن أسلحة “فيديو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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القوات السعودية تدك مواقع الحوثيين قبالة الحدود.. وتدمر عربة عسكرية ومخازن أسلحة “فيديو”

القوات السعودية تدك مواقع الحوثيين قبالة الحدود.. وتدمر عربة عسكرية ومخازن أسلحة “فيديو”
المناطق_الرياض

شنت قوات المدفعية السعودية ومقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، ضربات عدة على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي قبالة الشريط الحدودي بمحاذاة محافظتي الخوبة والطوال.

جاء ذلك رداً على سقوط مقذوفات عدة على إحدى القرى التابعة لمحافظة الطوال بالشريط الحدودي جنوبي محافظة جازان، والتي نتج عنها إصابة مواطن إصابة بالغة، بعد سقوطها في أحياء مأهولة بالسكان.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات شنت هجمات بالمدفعية والآليات الأخرى على الأماكن المواجهة لمركز الربوعة داخل الحدود اليمنية بمساندة المقاتلات، واصفة الهجوم بأنه الأقوى منذ بدء “عاصفة الحزم”، حيث تم تدمير مخازن للأسلحة والقذائف داخل الكهوف.

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