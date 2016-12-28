محمد ومريم.. أكثر الأسماء انتشارا في إسرائيل

كشف مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي أن أكثر الأسماء شيوعا لدى المواليد الذكور عام 2015 في إسرائيل هو “محمد”.

وأطلق الاسم على 2730 مولودا في الدولة العبرية خلال تلك الفترة، وفقا لتقرير أصدره المركز هذا الأسبوع.

وجاء اسم “نوعام” في المرتبة الثانية، وهو الاسم الأكثر انتشارا بين المواليد من الذكور اليهود، حيث أطلق على 1414 مولودا.

والأسماء الأكثر انتشارا للأولاد المسلمين في إسرائيل بعد محمد هي: أحمد، يوسف، عمر وآدم.

وحسب التقرير، فإن “مريم” كان الاسم الأكثر انتشارا بين المواليد من الإناث المسلمات بواقع 480 مولودة عام 2015، بينما احتل “نوعا” المركز الأول لدى الإناث اليهوديات بواقع 1445 مولودة.