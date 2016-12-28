 تفعيلاً للتعاون والشراكة بين الجهات الحكومية.. صحة الرياض تفحص أسنان مسني دار الرعاية الإجتماعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تفعيلاً للتعاون والشراكة بين الجهات الحكومية.. صحة الرياض تفحص أسنان مسني دار الرعاية الإجتماعية

تفعيلاً للتعاون والشراكة بين الجهات الحكومية.. صحة الرياض تفحص أسنان مسني دار الرعاية الإجتماعية
المناطق_الرياض

استقبلت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض فريقاً من إدارة طب الأسنان بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض ، وقام الفريق بعد الاطلاع على الخدمات المقدمة للمسنين بتقديم برنامج تثقيفي وتوعي لنزلاء الدار ومنسوبيها تركز على صحة الفم والاسنان وأهمية العناية بهما من جميع النواحي واسباب الامراض التي تصيبهما وطرق الوقاية منها ، مدعوماً بالنصائح والنشرات المتخصصة والصور الارشادية عبر البروجيكتور ، ثم قام الفريق الطبي بفحص اسنان المسنين وعلاج من يحتاج منهم للعلاج .

وفي ختام الزيارة قدم الفريق الهدايا التذكارية لنزلاء الدار مشددين على اهمية تكرار مثل هذه الزيارات .

وتأتي هذه الزيارة امتدادا للتعاون بين الجهات الحكوميه المختلفة والدور والمراكز الايوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بما يخدم الفئات المشمولة بالرعاية .

وعبر مدير دار الرعاية الاجتماعية للمسنين عبدالله العجلان عن سعادته بهذه الزيارة التي تهدف بالتأكيد لخدمة المسنين والاطمئنان على صحتهم ، مقدما شكره للأطباء الزائرين ومؤكدا استفادة النزلاء منها .

من جانبه قدّم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني شكره وتقديره للشؤون الصحية بالرياض وخص منهم إدارة طب الاسنان على هذه البادرة ، مرحّبا بمزيد من التعاون المستقبلي وبكل مافيه افادة لنزلاء الدور والمراكز الايوائيه .

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