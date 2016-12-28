 مدير شرطة جازان يتفقد مواقع سقوط مقذوفات الحوثي بالطوال.. ويؤكد: محاولات يائسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مدير شرطة جازان يتفقد مواقع سقوط مقذوفات الحوثي بالطوال.. ويؤكد: محاولات يائسة

مدير شرطة جازان يتفقد مواقع سقوط مقذوفات الحوثي بالطوال.. ويؤكد: محاولات يائسة
المناطق - واس

أكد مدير عام شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة اللواء ناصر بن صالح الدويسي أن المواطنين في محافظة الطوال وغيرها من المحافظات والمراكز الحدودية التابعة لمنطقة جازان يعيشون في أمن واستقرار رغم بعض محاولات المليشيات الحوثية والمخلوع صالح اليائسة بإرسال مقذوفات بين فترة وأخرى.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجولة التفقدية التي قام بها اليوم لمحافظة الطوال أنه في الوقت الذي شهدت فيه محافظة الطوال الحدودية سقوط عدد من المقذوفات التي أطلقتها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح يوم أمس ونجم عنها إصابة مواطن ، إلا أن الحياة اليومية في محافظة الطوال وغيرها من المحافظات بالشريط الحدودي تسير بشكلها الطبيعي ولم ولن تتأثر بمثل هذه المحاولات بحول الله أولاً ثم بجهود منسوبي مختلف القطاعات العسكرية المرابطة بالحد الجنوبي .
ونوه اللواء الدويسي بالدور المهم الذي يضطلع به المواطن الذي يعد العين الثاقبة لرجال الأمن والقوات المسلحة للارشاد والإبلاغ عن كل من يحاول المساس بأمن الوطن .

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