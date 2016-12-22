 هولاند يصدر عفوا عن امرأة قتلت زوجها لأنه اعتاد ضربها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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هولاند يصدر عفوا عن امرأة قتلت زوجها لأنه اعتاد ضربها

هولاند يصدر عفوا عن امرأة قتلت زوجها لأنه اعتاد ضربها
المناطق_وكالات

أصدر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند،الأربعاء عفوا عن امرأة مدانة بقتل زوجها الذي اعتاد ضربها في استخدام نادر لتلك الصلاحية الرئاسية في فرنسا.
وكان حكم بالسجن لعشر سنوات قد صدر على جاكلين سوفاج لقتلها زوجها بالرصاص في 2012  بعد أن دأب على ضربها لعقود.

وطلبت بناتها الثلاث عفوا رئاسيا في محاولة حظيت بكثير من الدعاية ولقيت دعما من التماس على الإنترنت وقع عليه أكثر من  380ألف شخص.

وقام أولوند في بادئ الأمر بتخفيف الحكم في يناير قبل أن يمنحها العفو الكامل اليوم الأربعاء.

وقال مكتبه في بيان “رئيس الجمهورية قضى بأن مكان السيدة سوفاج لم يعد في السجن” مضيفا أنه سيتم إطلاق سراحها في الحال.

وسوفاج واحدة من شخصين استفادا من عفو رئاسي من هولاند.

ففي 2013 خفف الحكم الصادر بحق فليب الشناوي الذي كان وقتها صاحب أطول فترة لنزيل في السجون الفرنسية قبل أن يفرج عنه بموجب عفو بعد 38عاما خلف القضبان.

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