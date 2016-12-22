 ‏أمير الرياض يرعى مهرجان أصول الأغنام المحلية فحول وإنتاج بالخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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‏أمير الرياض يرعى مهرجان أصول الأغنام المحلية فحول وإنتاج بالخرج

‏أمير الرياض يرعى مهرجان أصول الأغنام المحلية فحول وإنتاج بالخرج
المناطق_الرياض
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض  مهرجان أصول الأغنام المحلية فحول وإنتاج والذي تنظمه وزارة البيئة والمياة والزراعة ممثلةً في وكالة الوزارة للثروة الحيوانية – مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي بالخرج يوم الخميس الموافق ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ ويستمر لمدة ٧ أيام في مقر مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي بالخرج .
وسيتم عرض أفضل سلالات الأغنام والماعز في المهرجان وتكمن أهميته في تعريف المربيين بالمركز والخدمات التي يقدمها ومنها سحب السائل المنوي وحفظه والتلقيح الصناعي ، وتسجيل أهم السلالات لدى المركز ومنح مربيها شهادات لتوثيق سلالاتهم وتوعية المربين بطرق التغذية الحديثة .
الجدير بالذكر أن مهرجان أصول الأغنام المحلية فحول وإنتاج يحظى بدعم وإهتمام من قبل وكيل الوزارة للثروة الحيوانية د . حمد بن عبدالعزيز البطشان ، ومتابعة من قبل الإدارات المعنية بالجهاز المركزي بالوزارة .
كما توجه إدارة المهرجان الدعوة لجميع الإعلاميين لحضور هذه المناسبة وتغطية المهرجان والذي سيكون برعاية أمير منطقة الرياض .

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