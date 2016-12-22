شرطة الرياض تنفي صحة مقطع هتافات “السوريين” أمام استاد الملك فهد

نفى الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان صحة التعليقات المصاحبة لمقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن تجمع لوافدين من الجنسية السورية، مرددين بعض الهتافات، وأن هذا التجمع تزامن مع مباراة الهلال والنصر الأخيرة المقامة على إستاد الملك فهد الدولي

وأكد أن كل ما تم تداوله من تعليقات عارٍ من الصحة جملة وتفصيلا وأن الأجهزة الأمنية لم تسجل أي تجاوز في هذا الشأن، ولن تسمح به وأن هذا المقطع تم نشره من عدة سنوات وهو خارج المملكة

وأهاب بالجميع بتحرّي الدقة وعدم تداول الشائعات و أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط .