 شرطة الرياض تنفي صحة مقطع هتافات “السوريين” أمام استاد الملك فهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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شرطة الرياض تنفي صحة مقطع هتافات “السوريين” أمام استاد الملك فهد

شرطة الرياض تنفي صحة مقطع هتافات “السوريين” أمام استاد الملك فهد
المناطق_الرياض

نفى الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان صحة التعليقات المصاحبة لمقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن تجمع لوافدين من الجنسية السورية، مرددين بعض الهتافات، وأن هذا التجمع  تزامن مع مباراة الهلال  والنصر الأخيرة المقامة على إستاد الملك فهد الدولي

وأكد أن كل ما تم تداوله من تعليقات عارٍ من الصحة جملة وتفصيلا وأن الأجهزة الأمنية لم تسجل أي تجاوز في هذا الشأن، ولن تسمح به وأن هذا المقطع تم نشره من عدة سنوات وهو خارج المملكة

وأهاب بالجميع بتحرّي الدقة وعدم تداول الشائعات و أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط .

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