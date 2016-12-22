سلطنة عمان تنضم للتحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب

ذكرت مصادر سعودية وخليجية أن سلطنة عمان أبلغت المملكة انضمامها للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب الذي كان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد أعلن عن إنشائه عام 2015.

وقال مصدر لوكالة رويترز الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول، إن “هذا يظهر أن مسقط التي عرف عنها سابقا بتقاربها مع إيران تعود للإجماع الخليجي المضاد لحكومة طهران”.

وكان الأمير محمد الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع، أعلن عن إنشاء التحالف الاسلامي لمكافحة الإرهاب، وانضمت إليه أكثر من 40 دولة إسلامية.

وقالت المصادر إن ولي ولي العهد تلقى رسالة من وزير الدفاع العماني مضمونها إعلان مسقط الانضمام للتحالف الذي تبناه ويدعمه بقوة.

وذكر المصدر أنه من المتوقع قيام الأمير محمد بزيارة رسمية للسلطنة في الأسابيع القادمة تمهيدا لزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي سيتم من خلالها إعادة فتح ملفات التعاون في الشؤون العسكرية والأمنية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين ودول الخليج.

وعند الإعلان عن إنشاء التحالف قال ولي ولي العهد، إن “التحالف الإسلامي العسكري الجديد سينسق الجهود لمحاربة الإرهاب في العراق وسوريا وليبيا ومصر وأفغانستان”، لكنه لم يقدم مؤشرات تذكر على كيفية مضي الجهود العسكرية.