 سلطنة عمان تنضم للتحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ولي ولي العهد يتلقى رسالة خطية من وزير الدفاع في سلطنة عمان تتضمن انضمام عمان إلى التحالف الإسلامي العسكري الشريف مديرا لمدارس دار الفكر بجدة بالفيديو.. طالب يسئ للنادي الأهلي بتشجيع معلمه بإحدى مدارس صبيا.. و إدارة التعليم تحقق في الواقعة ملتقى الفنون الأدبية برجال ألمع مشاركة الفنانة روان مكي تبهر الحضور بمعرض تسامي بجدة أبطال القوات المسلحة بالحدّ الجنوبي في جازان يهنئون القيادة الرشيدة بذكرى البيعة مجلس الغرف السعودية يحث القطاع الخاص للتفاعل مع حملة إغاثة الشعب السوري بالفيديو.. “رشاشات المياه” توقف لقاء النصر ودبي بكأس رئيس الإمارات سلطنة عمان تنضم للتحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب شرطة الرياض تنفي صحة مقطع هتافات “السوريين” أمام استاد الملك فهد رصد 18 ألف حالة انتهاك للانقلابيين في محافظة حجة غلطة سراي يصل الدمام 8 يناير لمواجهة الاتفاق

سلطنة عمان تنضم للتحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب

سلطنة عمان تنضم للتحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب
المناطق_رويترز
 ذكرت مصادر سعودية وخليجية أن سلطنة عمان أبلغت المملكة انضمامها للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب الذي كان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد أعلن عن إنشائه عام 2015.

وقال مصدر لوكالة رويترز الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول، إن “هذا يظهر أن مسقط التي عرف عنها سابقا بتقاربها مع إيران تعود للإجماع الخليجي المضاد لحكومة طهران”.

وكان الأمير محمد الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع، أعلن عن إنشاء التحالف الاسلامي لمكافحة الإرهاب، وانضمت إليه أكثر من 40 دولة إسلامية.

وقالت المصادر إن ولي ولي العهد  تلقى رسالة من وزير الدفاع العماني مضمونها إعلان مسقط الانضمام للتحالف الذي تبناه ويدعمه بقوة.

وذكر المصدر أنه من المتوقع قيام الأمير محمد بزيارة رسمية للسلطنة في الأسابيع القادمة تمهيدا لزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي سيتم من خلالها إعادة فتح ملفات التعاون في الشؤون العسكرية والأمنية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين ودول الخليج.

وعند الإعلان عن إنشاء التحالف قال ولي ولي العهد، إن “التحالف الإسلامي العسكري الجديد سينسق الجهود لمحاربة الإرهاب في العراق وسوريا وليبيا ومصر وأفغانستان”، لكنه لم يقدم مؤشرات تذكر على كيفية مضي الجهود العسكرية.

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