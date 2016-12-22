 بالفيديو.. “رشاشات المياه” توقف لقاء النصر ودبي بكأس رئيس الإمارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

ولي ولي العهد يتلقى رسالة خطية من وزير الدفاع في سلطنة عمان تتضمن انضمام عمان إلى التحالف الإسلامي العسكري الشريف مديرا لمدارس دار الفكر بجدة بالفيديو.. طالب يسئ للنادي الأهلي بتشجيع معلمه بإحدى مدارس صبيا.. و إدارة التعليم تحقق في الواقعة ملتقى الفنون الأدبية برجال ألمع مشاركة الفنانة روان مكي تبهر الحضور بمعرض تسامي بجدة أبطال القوات المسلحة بالحدّ الجنوبي في جازان يهنئون القيادة الرشيدة بذكرى البيعة مجلس الغرف السعودية يحث القطاع الخاص للتفاعل مع حملة إغاثة الشعب السوري بالفيديو.. “رشاشات المياه” توقف لقاء النصر ودبي بكأس رئيس الإمارات سلطنة عمان تنضم للتحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب شرطة الرياض تنفي صحة مقطع هتافات “السوريين” أمام استاد الملك فهد رصد 18 ألف حالة انتهاك للانقلابيين في محافظة حجة غلطة سراي يصل الدمام 8 يناير لمواجهة الاتفاق

بالفيديو.. “رشاشات المياه” توقف لقاء النصر ودبي بكأس رئيس الإمارات

بالفيديو.. “رشاشات المياه” توقف لقاء النصر ودبي بكأس رئيس الإمارات
المناطق - دبي

شهدت مباراة النصر ودبي في دور الـ16 بكأس رئيس الإمارات واقعة غريبة وغير مألوفة، حيث تسببت الرشاشات المخصصة لرش أرضية ملعب آل راشد بالمياه في إيقاف المباراة لعدة دقائق، على مرتين.

وفوجئ الفريقان بخروج المياه من الرشاشات بعد ربع ساعة تقريبًا من بداية الشوط الثاني، وذلك لأن رش الملعب لا يتم أثناء إقامة المباراة، واضطر الحكم لإيقاف اللعب عدة دقائق لحين تمكن المسئولين عن الملعب من إيقاف تدفق المياه بعد عدة دقائق.

وتكرر الأمر مجددًا بعد مرور 5 دقائق تقريبًا، وتمكن مسئولو الملعب من تدارك المشكلة بسرعة ونجحوا في إيقاف المياه بعد أقل من دقيقة.

يُذكر أن النصر حسم اللقاء بهدف نظيف سجله فاندرلي دوس سانتوس في الدقيقة 78.

شاهد الواقعة:

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>