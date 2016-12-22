بالفيديو.. “رشاشات المياه” توقف لقاء النصر ودبي بكأس رئيس الإمارات

شهدت مباراة النصر ودبي في دور الـ16 بكأس رئيس الإمارات واقعة غريبة وغير مألوفة، حيث تسببت الرشاشات المخصصة لرش أرضية ملعب آل راشد بالمياه في إيقاف المباراة لعدة دقائق، على مرتين.

وفوجئ الفريقان بخروج المياه من الرشاشات بعد ربع ساعة تقريبًا من بداية الشوط الثاني، وذلك لأن رش الملعب لا يتم أثناء إقامة المباراة، واضطر الحكم لإيقاف اللعب عدة دقائق لحين تمكن المسئولين عن الملعب من إيقاف تدفق المياه بعد عدة دقائق.

وتكرر الأمر مجددًا بعد مرور 5 دقائق تقريبًا، وتمكن مسئولو الملعب من تدارك المشكلة بسرعة ونجحوا في إيقاف المياه بعد أقل من دقيقة.

يُذكر أن النصر حسم اللقاء بهدف نظيف سجله فاندرلي دوس سانتوس في الدقيقة 78.

شاهد الواقعة: