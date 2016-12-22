 أبطال القوات المسلحة بالحدّ الجنوبي في جازان يهنئون القيادة الرشيدة بذكرى البيعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أبطال القوات المسلحة بالحدّ الجنوبي في جازان يهنئون القيادة الرشيدة بذكرى البيعة

أبطال القوات المسلحة بالحدّ الجنوبي في جازان يهنئون القيادة الرشيدة بذكرى البيعة
المناطق - واس

رفع قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة الذين يؤدون مهامهم للدفاع عن حدود الوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وإلى أبناء الوطن الغالي بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ .
وأعربوا في تصريحات عن مشاعر الفرح والسعادة بهذه المناسبة, معبرين كذلك عن اعتزازهم وفخرهم أن يعيش الوطن فرحة ذكرى البيعة وهم ” رجال القوات المسلحة ” يقفون بكل بسالة وتفان ، على حدود الوطن الجنوبية مدافعين عن الدين ، وحامين ثرى الوطن الغالي ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمنه أو محاولة الاقتراب من حدوده , وحاملين راية التوحيد خفاقة على حدود الوطن .
وأثنى الجنود المرابطون بمختلف قطاعات القوات المسلحة على الشريط الحدودي بمنطقة جازان من ضباط وأفراد على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية بالمواطن , مبرزين ما تحقق في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله – من نهضة تنموية واستمرار لعجلة التنمية بمختلف مناطق البلاد , مبرزين بجلاء جهود الملك المفدى – رعاه الله – في دحر المعتدين على حدود الوطن الجنوبية ومواجهة الميليشيات الحوثية والحفاظ على أمن الوطن , ونصرة الأشقاء في الجمهورية اليمنية الشقيقة ضد الميليشيات الحوثية , والمنقلبين على الشرعية .
وأكد رجال القوات المسلحة وهم ينتشرون على الحدود الجنوبية مُلبّين نداء الوطن ، حاملين قلوبا توّاقة للتضحية فداءً للدين ثم المليك والوطن ، وحاملين عتادهم وعدتهم ، لأداء الواجب أفراداً وضباطاً  , أنهم – بمشيئة الله تعالى – الدرع الحصين لهذا الوطن الذي سيظلّ – بإذن الله تعالى – شامخـًا أبيّــًا , بأمنه وأمانه ورخاءه وشعبه الوفي وقيادته العادلة الحكيمة بقيادة سلمان الحزم والعزم , خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

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