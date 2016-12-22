 مشاركة الفنانة روان مكي تبهر الحضور بمعرض تسامي بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مشاركة الفنانة روان مكي تبهر الحضور بمعرض تسامي بجدة

مشاركة الفنانة روان مكي تبهر الحضور بمعرض تسامي بجدة
المناطق_عادل الزهراني
تشارك الفنانة التشكيلية روان أحمد مكي في معرض “الخط العربي”  الذي يقام بقاعة  تسامي بالصيرفي مول بجدة    الذي أفتتحه مساء امس الثلاثاء لمهندس المستشار انس صالح صيرفي رئيس فرع الجمعية السعودية لعلوم العمرآن بجدة  وعضو لجنة التنمية السياحية بمنطقة مكة المكرمة.
حيث يضم ٩١ لوحة خط عربي  من ايدي ٤٦ خطاط متنوعة بين الخط الكلاسيك و الخط الحر و التشكيل بالخط العربي و ما بين مجسمات الخط العربي و يستمر المعرض لمدة عشرة ايام .
و الجدير بالذكر أن الفنانة روان تشارك لأول مرة بلوحة في معرض فني و حازت لوحتها على الاعجاب و الثناء من قبل كبار الفنانين التشكيلين  .
و حضر إفتتاح المعرض سفير النوايا الحسنة والسلام  بالفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة و الأمين العام المساعد للمنظمة الدولية للتنمية وحقوق الانسان بواشنطن زهير منقل  ونائبة القنصل الأمريكي بجدة للإعلام والثقافة و سفير النوايا الحسنة طارق محيي الدين عبدالغفار و الدكتور عارف كتبي و بعض روآد الفن  التشكيلي  بالمملكة ابرزهم عبدالله إدريس ونبيل نجدي ونبيل طاهر  و احمد الجعير والخطاط السعودي “العالمي” احمد العرآفي  والسيد عبدالرحمن الشيبي
وجمهور من محبي فنون الخط العربي والفنون التشكيلية .

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