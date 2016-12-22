 ملتقى الفنون الأدبية برجال ألمع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ملتقى الفنون الأدبية برجال ألمع

ملتقى الفنون الأدبية برجال ألمع
المناطق_عادل الزهراني
أوضح أمين اللجنة الثقافية برجال ألمع الأستاذ حسين بن أحمد الزيداني أن بداية ملتقى الفنون الأدبية الذي تقيمه اللجنة الثقافية التابعة لنادي أبها الأدبي بالشراكة مع قسم اللغة العربية بتعليم ألمع سيبدأ يوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الثاني القادم ، مشيراً إلى أن اللجنة حرصت من خلاله على تلبية الاحتياجات الفنية لشداة الثقافة والأدب والفن ، ولكل من يرغب في التطوير والاستزادة من خلال التدريب والنقاش والحوار في كافة الفنون المطروحة باستضافة شخصيات لها حضورها الفاعل في المشهد الثقافي والأدبي والفني وهم :
الدكتور أحمد التيهاني ، والدكتور إبراهيم أبو طالب  والأستاذ إبراهيم مضواح الألمعي والأستاذ أحمد السروي والأستاذ يحيى العلكمي والأستاذ متعب آل ثواب والأستاذ أحمد الغرباني ، مما سيخلق حراكاً فريداً يستمر  حتى نهاية جمادى الأولى ، مؤكداً على أن الملتقى سيتناول التدريب لعدد من المحاور منها : مبادئ في فنون القصة القصيرة ، والعروض الشعري والإخراج المسرحي ، ومبادئ في السونوغرافيا ، وصياغة الخبر الصحفي ، والنقد الفني للنصوص الشعرية ، وما يخص المكتبات وخدمة الكتاب والمرتاد .
وقد قدم شكره لمدير التعليم بالمحافظة الأستاذ إبراهيم كدوان لاستضافة هذه الفعاليات على المسرح بإدارة التعليم ، ولمدير ثانوية علي بن أبي طالب الأستاذ حسن دهل لاستضافة الفعالية الخاصة بالمكتبات ، مثنيا على حهود شركاء النجاح في قسم اللغة العربية بالإدارة .
وقد أكّد الزيداني على أن للحضور شهادات حضور معتمدة من نادي أبها الأدبي ، وأن الحضور لهذه الدورات في كافة الفنون سيكون دون رسوم ، والدعوة عامة  .

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