بالفيديو.. طالب يسئ للنادي الأهلي بتشجيع معلمه بإحدى مدارس صبيا.. و إدارة التعليم تحقق في الواقعة

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الأربعاء) لمعلم في إحدى المدارس بجازان يطلب من طالب أن يكتب على السبورة عبارات تهكم وسخرية من النادي الأهلي ردود فعل واسعة.

ويظهر في المقطع المعلم وهو يطلب من الطالب أن يكتب عبارة “الأهلي فاشل”، في إحدى الحصص الدراسية بمدرسة ثانوية، وسط تشجيع من باقي طلاب الفصل وضحك متبادل بين الطالب ومعلمه.

وتباينت ردود الفعل تجاه الفيديو، حيث استنكر البعض تصرف المعلم، معتبرين أنه يكرس بذلك التعصب ويجنح بعيدا عن الحس التربوي، لاستغلاله مهنة التعليم في أمور قد تولد الحقد والكراهية بين الطلاب، فيما أوضح آخرون أن الأمر ما هو إلا مزحة من المعلم مع طلابه، ولم يجبر الطالب على ذلك بحسب ما أشيع، إلا أنهم أشاروا لوجوب تجنب تصوير ذلك ونشره لئلا يفهم بشكل خاطئ.

من جانبه أوضح تعليم صبيا على لسان متحدثه الرسمي أ. علي خواجي بعد تداول مقطع فيديو عبر شبكة وبرامج التواصل الاجتماعي عن “معلم بجازان يجبر أحد طلابه على الإساءة لنادي الأهلي” إلى أن إدارة التعليم بمحافظة صبيا ترفض هذه الممارسات شكلا ومضمونًا ولا تقرها بحال من الاحوال لأنها تتعارض مع قيم وتعاليم ديننا واخلاق مجتمعنا.