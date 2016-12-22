 الشريف مديرا لمدارس دار الفكر بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الشريف مديرا لمدارس دار الفكر بجدة

الشريف مديرا لمدارس دار الفكر بجدة
المناطق_عادل الزهراني

أصدر مدير عام التعليم بجدة عبدالله الثقفي   بتكليف  الزميل الإعلامي والحقوقي المبدع / معتوق بن عبدالله  الشريف   مديرًا لمدارس دار الفكر بجدة .

الشريف من القيادات التي عرف عنها التميز والابداع والاهتمام بالشباب وتطوير قدراتهم وإبرازها … اضافة الى قدرته التربوية في خلق الإبداع في كل المواقع التي تقلدها … وقد عرضت تجاربه الإبداعية في عدة ملتقيات دولية مع رابطة تعليم حقوق الانسان وعربيا مع جامعة الدول العربية التي منحته درع الجامعة كأحد الرواد والمبدعين العرب وشبكة النزاهة العربية وخلّيجيا مع مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم وجائزة الشيخة لطيفة اضافة الى اختياره واختيار تجربة القيادية ابرز التجارب محليا وعربيا ( الوحيد الذي اختير من جدة ) في الملتقى الدولي ( القيادة المدرسية … روى مستقبلية ) الذي نظمته وزارة التعليم في جدة العام الماضي وقد كان لالقاء تجربته دورا في تغيير مسمى مدير المدرسة الى قائد مدرسي .

الشريف يحمل ماجستير دولي في حقوق الانسان + ماجستير في التربية من جامعة ام القرى + اكثر من ٣٠٠ ساعة تدريب في مجال القيادة وخلق الإبداع والتميز + عضوية العديد من الجمعيات والمنظمات المهنية التربوية

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