 ولي ولي العهد يتلقى رسالة خطية من وزير الدفاع في سلطنة عمان تتضمن انضمام عمان إلى التحالف الإسلامي العسكري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ولي ولي العهد يتلقى رسالة خطية من وزير الدفاع في سلطنة عمان تتضمن انضمام عمان إلى التحالف الإسلامي العسكري

ولي ولي العهد يتلقى رسالة خطية من وزير الدفاع في سلطنة عمان تتضمن انضمام عمان إلى التحالف الإسلامي العسكري
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم رسالة خطية من أخيه معالي السيد بدر بن سعيد البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان .
وقام بنقل الرسالة السفير العماني في المملكة .
وحملت رسالة معاليه إعلان سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب .
وقد ثمن سموه هذا الموقف وأعرب عن تقديره للقيادة في سلطنة عمان على دعم جهود المملكة العربية السعودية في قيادة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
الجدير بالذكر إن سلطنة عمان تعد الدولة الواحدة والأربعين التي تنضم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب .

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