تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي في قضيتين

قال تلفزيون القناة العاشرة الإسرائيلي، الأربعاء، إن المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، أمر الشرطة بفتح تحقيق جنائي في قضيتين لم يحددهما، لهما علاقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ورفضت متحدثة باسم وزارة العدل التعليق على التقرير عندما سئلت بشأنه.

وسبق أن نفى نتنياهو ارتكاب مخالفات في شراء غواصات من ألمانيا، حيث كانت وسائل إعلام قد تحدثت عن تضارب محتمل في المصالح يشمل محاميه. وقال تلفزيون القناة العاشرة إن إحدى القضيتين اللتين كان المدعي العام يبحثهما غير معروفة للعامة.

وذكر أن المدعي العام سمح للشرطة باستجواب نتنياهو وإنه سيتم تحديد موعد للاستجواب في الأيام القادمة.

ش