 تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي في قضيتين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. ميليشيات بشار وحزب الله تقوم بإذلال سكان حلب فرض حصار على مخازن أسلحة الانقلابيين في شبوة 6 ملايين لاجئ سوري خارج بلدهم فيديو يصدم كل من شاهده لمقدمة برامج تلفزيونية مع دب غاضب تركيا تؤكد استحالة لالانتقال السياسي في سوريا بوجود الأسد تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي في قضيتين “الشرعية” تحرر مؤسسات حكومية من قبضة الانقلابيين في تعز دراسة: الصيام المتقطّع يوقف تطور سرطان الدم بالصور.. خادم الحرمين يزور أخاه الأمير طلال بن عبدالعزيز بالفيديو والصور.. الأمير متعب بن عبدالله يرعى حفل افتتاح قرية التدريب الأمنية بخشم العان ولي ولي العهد يتلقى رسالة خطية من وزير الدفاع في سلطنة عمان تتضمن انضمام عمان إلى التحالف الإسلامي العسكري الشريف مديرا لمدارس دار الفكر بجدة

تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي في قضيتين

تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي في قضيتين
المناطق - وكالات

قال تلفزيون القناة العاشرة الإسرائيلي، الأربعاء، إن المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، أمر الشرطة بفتح تحقيق جنائي في قضيتين لم يحددهما، لهما علاقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ورفضت متحدثة باسم وزارة العدل التعليق على التقرير عندما سئلت بشأنه.

وسبق أن نفى نتنياهو ارتكاب مخالفات في شراء غواصات من ألمانيا، حيث كانت وسائل إعلام قد تحدثت عن تضارب محتمل في المصالح يشمل محاميه. وقال تلفزيون القناة العاشرة إن إحدى القضيتين اللتين كان المدعي العام يبحثهما غير معروفة للعامة.

وذكر أن المدعي العام سمح للشرطة باستجواب نتنياهو وإنه سيتم تحديد موعد للاستجواب في الأيام القادمة.
ش

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>