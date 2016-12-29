 فيديو يصدم كل من شاهده لمقدمة برامج تلفزيونية مع دب غاضب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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فيديو يصدم كل من شاهده لمقدمة برامج تلفزيونية مع دب غاضب

المناطق - وكالات

في مقطع فيديو فيديو صادم، هاجم دب غاضب مقدمة برامج تلفزيونية، بعد أن اقتربت منه أكثر من اللازم وحاولت مداعبته، لكن الدب وجد في سلوكها اعتدءاً عليه، فما كان منه إلا أن باغتها بضربة بمخالبه أسقطتها أرضاً.

وكانت المذيعة تقدم برنامجاً عن مخاطر الحيوانات البرية في إحدى محطات التلفزيون الروسية، عندما أرادت أن تتودد إلى الدب وتلامس فروه، لكن الأمور جرت على غير ما توقعت، حيث سرعان ما استدار الدب نحوها، وهاجمها بمخلبه الذي انغرس في ثيابها.

وسارع المدرب والحضور إلى إبعاد الدب عن المذيعة، ويبدو أن الحيوان المفترس لم يكن مهتماً بالقضاء على ضحيته، فتركها وشأنها بعد أن أرعبها بشدة. قبل أن يتم نقلها إلى خلف الكواليس للتأكد من سلامتها، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويمكن سماع مدرب الدب وهو يقول للمذيعة موبخاً: “لقد حذرتك من الاقتراب من الدب” فردت المذيعة “أنا آسفة”.

 

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