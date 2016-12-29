فرض حصار على مخازن أسلحة الانقلابيين في شبوة

تفرض قوات الجيش الوطني اليمني حصاراً محكماً على شعاب عينية، آخر معاقل الانقلابيين في بلدة بيحان بشبوة.

وقالت المصادر، إن القوات الوطنية شنت هجوماً واسعاً على شعاب عينية التي تعد المخزن الرئيسي لأسلحة المليشيات في بيحان.

وقال مصدر في القوات إن الميليشيات بدأت بالانهيار ليس في شبوة فقط، ولكن في معظم الجبهات.

وأطلق الجيش اليمني عملية عسكرية لتحرير بلدتي عسيلان وبيحان بشبوة شرق عدن، وتمكنت القوات خلال ساعات من انطلاق العملية من تحرير مواقع استراتيجية مهمة، حيث تؤكد المصادر أنه لم يتبق سوى جيوب للانقلابيين يتم تطهيرها.