 فرض حصار على مخازن أسلحة الانقلابيين في شبوة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. ميليشيات بشار وحزب الله تقوم بإذلال سكان حلب فرض حصار على مخازن أسلحة الانقلابيين في شبوة 6 ملايين لاجئ سوري خارج بلدهم فيديو يصدم كل من شاهده لمقدمة برامج تلفزيونية مع دب غاضب تركيا تؤكد استحالة لالانتقال السياسي في سوريا بوجود الأسد تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي في قضيتين “الشرعية” تحرر مؤسسات حكومية من قبضة الانقلابيين في تعز دراسة: الصيام المتقطّع يوقف تطور سرطان الدم بالصور.. خادم الحرمين يزور أخاه الأمير طلال بن عبدالعزيز بالفيديو والصور.. الأمير متعب بن عبدالله يرعى حفل افتتاح قرية التدريب الأمنية بخشم العان ولي ولي العهد يتلقى رسالة خطية من وزير الدفاع في سلطنة عمان تتضمن انضمام عمان إلى التحالف الإسلامي العسكري الشريف مديرا لمدارس دار الفكر بجدة

فرض حصار على مخازن أسلحة الانقلابيين في شبوة

فرض حصار على مخازن أسلحة الانقلابيين في شبوة
المناطق - وكالات

تفرض قوات الجيش الوطني اليمني حصاراً محكماً على شعاب عينية، آخر معاقل الانقلابيين في بلدة بيحان بشبوة.

وقالت المصادر، إن القوات الوطنية شنت هجوماً واسعاً على شعاب عينية التي تعد المخزن الرئيسي لأسلحة المليشيات في بيحان.

وقال مصدر في القوات إن الميليشيات بدأت بالانهيار ليس في شبوة فقط، ولكن في معظم الجبهات.

وأطلق الجيش اليمني عملية عسكرية لتحرير بلدتي عسيلان وبيحان بشبوة شرق عدن، وتمكنت القوات خلال ساعات من انطلاق العملية من تحرير مواقع استراتيجية مهمة، حيث تؤكد المصادر أنه لم يتبق سوى جيوب للانقلابيين يتم تطهيرها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>