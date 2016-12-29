 شاهد.. مواطن يدهس عشريني عمداً بسيارته في القصيم.. ويلوذ بالفرار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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شاهد.. مواطن يدهس عشريني عمداً بسيارته في القصيم.. ويلوذ بالفرار

المناطق - الرياض:

ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على مواطن عشريني متهم بدهس آخر عمداً، بعد تداول مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر قيام سائق إحدى المركبات من نوع “كامري تويوتا” موديل 2016 بدهس شابٍ آخر (25 سنة) على إثر خلافٍ وقع بينهما، وإصابته، والفرار بعد ذلك.

وأسفرت جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي عن تحديد هوية قائد تلك المركبة (22 سنة)، والقبض عليه، واتخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة، وجرى إيداعه التوقيف، وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.

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