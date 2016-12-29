الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل في سوريا ابتداء من ليل الخميس

توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس.

وتوصلت أنقرة وموسكو إلى اتفاق مع حكومة دمشق ومجموعات معارضة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلد العربي، وإذا نجح توقف إطلاق النار فإن النظام والمعارضة سيطلقان مفاوضات سياسية في أستانا، عاصمة كازاخستان، برعاية تركيا وروسيا.

وأضافت وكالة الأنباء الأناضول التركية، أنه من المقرر طرح هذا المشروع على أطراف النزاع في سوريا.

وتعتزم روسيا وتركيا التوسط بين ممثلي المعارضة والحكومة السورية خلال اجتماع في الأستانة في يناير (كانون الأول)المقبل.

وتدعم تركيا المعارضة السورية، بينما تدعم روسيا حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

يذكر أن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران التقوا الأسبوع الماضي في موسكو، وأعلنوا استعداد بلادهم لضمان اتفاقية سلام بين الحكومة والمعارضة السورية.