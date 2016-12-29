 الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل في سوريا ابتداء من ليل الخميس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

طالبان من الطائف يحققان المركز الأول والثاني في سباق الرياضيات على مستوى العالم الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل في سوريا ابتداء من ليل الخميس شاهد.. مواطن يدهس عشريني عمداً بسيارته في القصيم.. ويلوذ بالفرار شاهد.. ميليشيات بشار وحزب الله تقوم بإذلال سكان حلب فرض حصار على مخازن أسلحة الانقلابيين في شبوة 6 ملايين لاجئ سوري خارج بلدهم فيديو يصدم كل من شاهده لمقدمة برامج تلفزيونية مع دب غاضب تركيا تؤكد استحالة لالانتقال السياسي في سوريا بوجود الأسد تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي في قضيتين “الشرعية” تحرر مؤسسات حكومية من قبضة الانقلابيين في تعز دراسة: الصيام المتقطّع يوقف تطور سرطان الدم بالصور.. خادم الحرمين يزور أخاه الأمير طلال بن عبدالعزيز

الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل في سوريا ابتداء من ليل الخميس

الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل في سوريا ابتداء من ليل الخميس
المناطق - وكالات

توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس.

وتوصلت أنقرة وموسكو إلى اتفاق مع حكومة دمشق ومجموعات معارضة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلد العربي، وإذا نجح توقف إطلاق النار فإن النظام والمعارضة سيطلقان مفاوضات سياسية في أستانا، عاصمة كازاخستان، برعاية تركيا وروسيا.

وأضافت وكالة الأنباء الأناضول التركية، أنه من المقرر طرح هذا المشروع على أطراف النزاع في سوريا.

وتعتزم روسيا وتركيا التوسط بين ممثلي المعارضة والحكومة السورية خلال اجتماع في الأستانة في يناير (كانون الأول)المقبل.

وتدعم تركيا المعارضة السورية، بينما تدعم روسيا حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

يذكر أن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران التقوا الأسبوع الماضي في موسكو، وأعلنوا استعداد بلادهم لضمان اتفاقية سلام بين الحكومة والمعارضة السورية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>