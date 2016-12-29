 طالبان من الطائف يحققان المركز الأول والثاني في سباق الرياضيات على مستوى العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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طالبان من الطائف يحققان المركز الأول والثاني في سباق الرياضيات على مستوى العالم

طالبان من الطائف يحققان المركز الأول والثاني في سباق الرياضيات على مستوى العالم
عادل الزهراني - الطائف

فيما حقق الطالب محمد ثنيان الشنبري المركز الأول على مستوى العالم في الرياضيات الذهنية (سباق الخوارزمي الصغير) وزميله مشعل فايز السواط المركز الثاني، هنأ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الطالبين واسرتيهما وتعليم الطائف على هذا الإنجاز في اتصال أجراه بقائد المدرسة مساء اليوم.

وكان الطالبان اللذان يدرسان في ابتدائية الأندلس الأهلية بالطائف قد دخلا المراحل الأولية للسباق وحققا نتائج متقدمة في التصفيات الأولية على مستوى المملكة ليتأهلا لدخول السباق الكبير على مستوى العالم الذي أقيم في دولة كوريا الجنوبية يوم أمس الأربعاء.

وبارك مساعد مدير عام التعليم بالطائف للشؤون التعليم الأستاذ فهاد الذويبي للطائف وللمدرسة وللأسرة التعليمية هذه الانجازات والمشاركات من تعليم الطائف معربا عن شكره لكل من ساهم في هذا الانجاز ومهنئا للطالبين فوزهما.

قائد مدرسة الأندلس الأهلية الابتدائية عبدالعزيز الثبيتي قال أن الطالبين استفادا من البرامج الإثرائية اللامنهجية التي قدمتها المدرسة لطلابها في الرياضيات واستفادا من خطة تدريب على العمليات الذهنية خلال الفترة الماضية و بتوفيق الله تمكنا من المشاركة في سباق الخوارزمي وحققا هذه المراكز المميزة على مستوى العالم مبدياً شكره و تقديره لسعادة المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني على دعمه وللإدارة العامة لمدارس الأندلس على دعمها وتبنيها لمواهب الطلاب وكذلك لأسرتي الطالبين على تعاونهما مع المدرسة.

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