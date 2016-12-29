 إدارة أوباما تتخذ قريباً إجراءات عقابية ضد موسكو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إدارة أوباما تتخذ قريباً إجراءات عقابية ضد موسكو

إدارة أوباما تتخذ قريباً إجراءات عقابية ضد موسكو
المناطق - وكالات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما سيعلن إجراءات خلال الأيام المقبلة لمعاقبة موسكو على خلفية الزعم بقرصنة روسيا لانتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة.

ونقلت شبكة “إم إس إن بي سي” عن مصادر لم تسمها أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تعمل في أقرب وقت، ربما اليوم الخميس، على اتخاذ عدة خطوات يمكن أن تنطوي على عقوبات اقتصادية ودبلوماسية.

وتتهم الحكومة الأمريكية روسيا بأنها وراء سلسلة من الهجمات على نظام الكمبيوتر الخاص بالحزب الديمقراطي، بينما ينفي الكرملين تلك الاتهامات.

وأعلن أوباما مؤخراً أنه سيسعى لمعاقبة روسيا بسبب تلك الهجمات.

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