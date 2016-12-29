إدارة أوباما تتخذ قريباً إجراءات عقابية ضد موسكو

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما سيعلن إجراءات خلال الأيام المقبلة لمعاقبة موسكو على خلفية الزعم بقرصنة روسيا لانتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة.

ونقلت شبكة “إم إس إن بي سي” عن مصادر لم تسمها أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تعمل في أقرب وقت، ربما اليوم الخميس، على اتخاذ عدة خطوات يمكن أن تنطوي على عقوبات اقتصادية ودبلوماسية.

وتتهم الحكومة الأمريكية روسيا بأنها وراء سلسلة من الهجمات على نظام الكمبيوتر الخاص بالحزب الديمقراطي، بينما ينفي الكرملين تلك الاتهامات.

وأعلن أوباما مؤخراً أنه سيسعى لمعاقبة روسيا بسبب تلك الهجمات.