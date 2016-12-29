سقوط قتلى في تصعيد بريف دمشق الشرقي

وقال رئيس الهيئة الطبية في منطقة وادي بردى، الدكتور حسام رجب وفقا لسكاي نيوز عربية، إن ثلاثة مقاتلين من الفصائل قتلوا وجرح نحو 14 مدنياً ومقاتلاً حالاتهم متفاوتة، بقصف للطيران المروحي وآخر مدفعي وصاروخي للنظام على قرى وادي بردى.

كما قتل مدني وجرح آخرين بينهم متطوع من الدفاع المدني، إثر قصف لطائرات الحربية السورية على قرى بسيمة ودير مقرن وعين الفيجة، إضافة لإلقاء الطيران المروحي 24 برميلاً متفجراً.

وفي مدينة دوما شنت مقاتلات حربية سورية أربع غارات على مدينة دوما، استهدفت غارات منها روضة أطفال، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين بينهم أطفال، حيث نقلت فرق الدفاع المدني المصابين إلى النقاط الطبية القريبة.

وفي درعا قتل عدد من المدنيين وجرح آخرون، مساء الأربعاء ، بقصف على حي في درعا البلد، التي تسيطر عليها الفصائل العسكرية. وقالت مصادر محلية، إن قوات النظام المتمركزة في حي المنشية بالمدينة، استهدفت سوق حي الأربعين بأسطوانة متفجرة، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين، بينهم ثلاث نساء، كحصيلة أولية، وجرح عدد من المدنيين، نقلوا إلى المشفى الميداني في المنطقة.

وأعلن جيش العزة التابع للمعارضة السورية مساء الأربعاء، أن كتيبة المدفعية والصواريخ التابعة له قصفت مراكز تدريب لمتطوعين في قوات النظام بحي الميدان في العاصمة السورية، دمشق.

وأشار الجيش أن قصفه المدفعي والصاروخي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام والميليشيات الأجنبية التي تقاتل إلى جانبه.

ونوه الجيش أن قصفه جاء رداً على قصف قوات النظام مناطق عدّة في وادي بردى غرب العاصمة دمشق، إذ تسبب قصف النظام بتدمير منازل وممتلكات خاصة للأهالي.

وقصفت قوات الجيش السوري النظامي كلاً من مدينة كفرزيتا وبلدة اللطامنة بريف حماة بالمدافع الثقيلة التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية.

في حين ردّت قوات المعارضة باستهداف مركز للتدريب العسكري في بلدة سلحب ومواقع عسكرية أخرى في بلدة ربيعة بواسطة صواريخ غراد .

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلي المعارضة تمكنوا من إفشال محاولة تقدم لقوات النظام على محور تل حوير في ريف حماة الشمالي و جرح عدد منهم بينما وقع قتلى بصفوف باقي العناصر في حقل ألغام أثناء فرارهم إلى نقاطهم الخلفية.

وكانت طائرات الحربية التابعة لدمشق شنت اليوم عدة غارات على بلدات سرحا وعقيربات وقصر ام وردان بريف حماة الشرقي أوقع عدة إصابات في صفوف المدنيين .