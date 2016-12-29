سياحة القصيم تسلم الترخيص لـ١٣ متحفاً خاصاً

سلم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم بن علي المشيقح ١٣ ترخيصاً لمتاحف خاصة بالقصيم منها 6 تراخيص لمتاحف جديدة تضاف للمواقع السياحية والتراثية بالمنطقة، وذلك بحضور مدير مكتب الآثار بالقصيم محمد الزنيدي ، وأوضح المشيقح أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على دعم المتاحف الخاصة وأنشطتها لتساهم في إبراز الجوانب التاريخية والتراثية والثقافية للمنطقة كما تساهم في الجذب السياحي للقصيم وهي واجهة مشرفة لأهالي المنطقة وسيتم ادراج المتاحف الجديده بإذن الله ضمن المسارات السياحية المعتمدة من مجلس التنمية السياحية بالقصيم وأضاف المشيقح أن هناك نمو متميز للمتاحف المرخصة بالقصيم وحالياً وصلنا إلى ١٩ متحف مرخص ، كما يتم العمل على ترخيص متاحف أخرى إضافية بعد اكتمال توفير الاشتراطات اللازمة .

من جانبهم عبر أصحاب المتاحف المرخصة حديثاً شكرهم وتقديرهم للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم لتعاونها وسعيها لتذليل العقبات التي قد تواجه نشاطهم وتفعيل دورهم الوطني والاجتماعي.