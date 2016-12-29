اللواء “الصقير” يرعى الحفل الختامي للأنشطة الدعوية بحرس الحدود بتبوك

رعى قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء محمد بن سليمان صقير الحفل الختامي للأنشطة الدعوية لشعبة التوجيه الفكري والمعنوي لعام ١٤٣٧ والتي شملت حلقات تحفيظ و جولات دعوية ومسابقة معالي المدير العام لحفظ سورة الانفال وجزء تبارك وقد شارك بها (١٧) متسابقا ومسابقة الامير نايف (رحمه الله )لحفظ القران وقد شارك بها ( ٩)متسابقين ومسابقة قائد المنطقة لحفظ السنة وذلك بحفظ الأربعون النووية وشارك بها(١١) متسابقا ومسابقة شهر رمضان المبارك لحفظ سُوَر ( لقمان- السجدة- الملك – الانسان ) وشارك بها (١٠) متسابقين كما أقلاع عن التدخين ولله الحمد (١٠٠) من منسوبي الجهاز من الضباط والأفراد.

كما تم إبراز دور شعبة التوجيه الفكري والمعنوي في تحصين منسوبي الجهاز من الأفكار الضالة والمنحرفة وذلك بإقامة دروس ومحاضرات وجولات تهدف الى رفع الوازع الديني وسلوك المنهج الصحيح والبعد عن التطرّف والانحراف والالتفاف حول ولاة الامر والعلماء الربانيين والمحافظة على أمن هذه البلاد المباركة لانه هو الركيزة الرئيسة لهذا الدين وتوظيف جميع الوسائل التقنية لخدمة الدعوة في سبيل الله بهذا الجهاز المبارك وذلك بحضور مدير عام فرع الوزارة للشؤون الإسلامية بتبوك فضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد السميري وعدد كبير من المشايخ والدعاة.

كما شارك بالحفل سعادة العميد ابراهيم بن ماطر العنزي مدير إدارة التوجيه الفكري والمعنوي بالمديرية العامة لحرس الحدود ورؤساء أقسام التوجيه الفكري والمعنوي بالقطاعات بمنطقة تبوك.

حيث بداء برنامج الحفل بآيات مباركة تلا ذلك كلمة مدير شعبة التوجية الفكري والمعنوي بمنطقة تبوك العقيد البحري ساعد بن منصور البلوي أوضح فيها جميع الأنشطة الدعوية التي أقيمت خلال عاماً كامل من الجهد والبذل وأهمية الحفاظ على هذا الدين و أمن الوطن عقب ذلك كلمة لمدير إدارة التوجيه الفكري والمعنوي بالمديرية العميد إبراهيم بن ماطر العنزي أوضح فيها أهمية الأمن والالتفاف حول ولاة الأمر والدعاة وشكر القائمين على الأنشطة الدعوية عقب ذلك كلمة لضيف الحفل فضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد السميري مدير عام فرع الوزارة لشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك أوضح فيها أهمية أقسام التوجيه الفكري والمعنوي لكل وحدة ودعمها للأمن وتوضيح العقيدة الصحيحة والمنهج السليم والبعد عن الخلاف والانحراف واهمية الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة .

وختم راعي الحفل قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء / محمد بن سليمان صقير بكلمة توجيهيه حول أهمية التوعية و الإرشاد لمنسوبي الجهاز وأنها هي صِمَام الأمان بعد توفيق الله بحفظ الأمن والسير على المنهج السليم الواضح وشكر القائمين على هذه الأنشطة على الجهد المبذول وكذلك الدعاة المتعاونين من فرع وزارة الشؤون الاسلامية بتبوك والدوائر الحكومية الأخرى.

وبعد ذلك تم إعلان النتيجة العامة للفائزين والمشاركين والمتعاونين وتوزيع الجوائزالعينية وشهادات الشكر و التقدير لهم من يد سعادة قائد المنطقة بمشاركة مدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية بتبوك فضيلة الشيخ محمد بن عبدالحميد السميري ومدير ادارة التوجيه الفكري والمعنوي العميد إبراهيم بن ماطر العنزي ومدير شعبة التوجيه بمنطقة تبوك العقيد البحري ساعد بن منصور البلوي ثم كلمة الختام أوضح ذلك الناطق الإعلامي المكلف بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك الرائد البحري فهد بن صالح العنزي.