تكريم 60 منشدا وفوز 9 بلقب منشد الرياض بمدارس الأمجاد الأهلية

أسدل مهرجان منشد الرياض الإنشادي في نسخته الثالثة ستائره صباح اليوم بمسرح مدارس الأمجاد الأهلية بتكريم 60 منشدا من بين أكثر من 400 طالب من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية شاركوا في المهرجان، وإعلان فوز 9 طلاب بلقب منشد الرياض بواقع 3 طلاب من كل مرحلة، وتكريم لجنة التحكيم وعدد من الإعلاميين الذين ساهموا في نجاح المسابقة وخروجها بصورة رائعة، حيث أنشد الطلاب أوبريتا غنائيا يمتدح مصر والسعودية.

وقد قام الأستاذ علي الشهري مساعد مكتب التعليم بالروضة والدكتور حسان بن صالح الحقباني الرئيس التنفيذي لشركة المدارس المتقدمة والأستاذ عبد الله الحقباني المدير العام لمدارس الأمجاد الأهلية بتوزيع الهدايا والشهادات والدروع على الطلاب المكرمين والفائزين بحضور كوكبة من قيادات التعليم والمدراء التنفيذين لمدارس شركة المتقدمة ومدراء المدارس المشاركة.

وقد أشاد مساعد مدير مكتب تعليم الروضة بالمسابقة واعتبر أنه تنافس شريف بين الطلاب يبرز إبداعهم وتألقهم في هذا المجال بما حباهم الله من مواهب معتبرا ان جميع من شارك في المسابقة من الفائزين، موجها التحية لمدارس الأمجاد على تنظيم المسابقة واستضافتها للعالم الثالث، موجها النصيحة للطلاب الموهوبين باستخدام مواهبهم في الخير ليكونوا عونا لبلادهم وأوطانهم في كل المحافل.

وقد أعلن عادل المطيري المشرف العام على المسابقة عن مشاركة 400 طالب في التصفيات، و18 عضو لجنة تحكيم ونشر 2187 تغريدة ونشر 1800 صورة على هاشتاق منشد الرياض وتصويت أكثر من 33 ألف مشارك للطلاب الفائزين على موقع مدارس الأمجاد الأهلية، حيث فاز الطالب يزيد الدوسري من مدارس العاصمة بالمركز الأول في المرحلة الابتدائية، وفاز الطالب محمد رضوان من مدارس نيار بالمركز الثاني، كما فاز الطالب زياد الشهري من مدارس الأبناء بالمركز الثالث.

أما في المرحلة المتوسطة فقد فاز الطالب فواز الشمراني من مدرسة ابن حجر العسقلاني بالمركز الأول، وفاز الطالب فراس القرني من متوسطة الرائد الأهلية بالمركز الثاني، كما فاز الطالب عبد الله السلي من متوسطة المتقدمة الأهلية بالمركز الثالث، وفي الرحلة الثانوية فاز الطالب مسعود التويجري من ثانوية المتقدمة الأهلية بالمركز الأول، وفاز الطالب عبد الملك الهمش من مدارس الأمجاد بالمركز الثاني، كما فاز الطالب زياد حامد من ثانوية نيار بالمركز الثالث.

كما قامت اللجنة المنظمة بتكريم اعضاء لجنة التحكيم وهم الإعلاميون علي الهمش وفيصل الغامدي ومحمد التميمي، وشهد الحفل تكريم عدد من الإعلاميين الذين شجعوا المسابقة وتفاعلوا معها. وأكد عبد الله الحقباني المدير العام لمدارس الأمجاد أن منشد الرياض أصبح علما على مدارس الأمجاد موجها التحية والتقدير لمكتب تعليم الروضة ومديره وقسم النشاط على تبنيهم المسابقة ورعايتها، كما وجه التحية لجميع الطلاب الذين شاركوا في المسابقة على مدار 3 أسابيع من التصفيات وللجنة التحكيم التي حرصت على خروج المسابقة بصورة مشرفة وكذلك اللجنة المشرفة على المسابقة، ووجه الشكر والتقدير للضيوف والقيادات التعليمية التي شاركت في الحفل الختامي للمسابقة.