بعد توتر .. ترامب يجري حديثا جيدا مع أوباما

وقال ترامب للصحفيين في المنتجع الذي يملكه بولاية فلوريدا “اتصل بي. أجرينا حديثا جيدا للغاية…عن الأوضاع بوجه عام…وكان اتصالا رائعا للغاية. أعتقد بالفعل أننا تناولنا الكثير من الموضوعات.”



كان ترامب قال في وقت سابق على تويتر “أبذل قصارى جهدي لتجاهل الكثير من تصريحات الرئيس الاستفزازية والعراقيل التي يضعها. كنت أعتقد أن عملية الانتقال (الخاصة بالسلطة) ستكون سلسلة.”

ووبخ ترامب، الأربعاء، إدارة أوباما على موقفها تجاه إسرائيل، وذلك قبل الكلمة التي ألقاها وزيرالخارجية جون كيري، التي تتعلق بالموقف الدولي حيال بناء المستوطنات الإسرائيلية.