 بعد توتر .. ترامب يجري حديثا جيدا مع أوباما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بعد توتر .. ترامب يجري حديثا جيدا مع أوباما

بعد توتر .. ترامب يجري حديثا جيدا مع أوباما
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إنه أجرى حديثا جيدا مع الرئيس باراك أوباما الأربعاء بعد أن قال في تغريدة سابقة على تويتر إن عملية انتقال السلطة لا تجري بسلاسة. حسب رويترز.

وقال ترامب للصحفيين في المنتجع الذي يملكه بولاية فلوريدا “اتصل بي. أجرينا حديثا جيدا للغاية…عن الأوضاع بوجه عام…وكان اتصالا رائعا للغاية. أعتقد بالفعل أننا تناولنا الكثير من الموضوعات.”
              
كان ترامب قال في وقت سابق على تويتر “أبذل قصارى جهدي لتجاهل الكثير من  تصريحات الرئيس الاستفزازية والعراقيل التي يضعها. كنت أعتقد أن عملية الانتقال (الخاصة بالسلطة) ستكون سلسلة.”

ووبخ ترامب، الأربعاء، إدارة أوباما على موقفها تجاه إسرائيل، وذلك قبل الكلمة التي ألقاها وزيرالخارجية جون كيري، التي تتعلق بالموقف الدولي حيال بناء المستوطنات الإسرائيلية.

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