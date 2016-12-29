الراجحي في ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين:المملكة بدأت التنويع الحقيقي للاقتصاد وقادرة على تجاوز التحديات

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن الذكرى الثانية للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ ملكاً للبلاد، تأتي هذا العام والمملكة تنعم بحول الله بمنجزات تنموية وحضارية في كافة المجالات، مضيفاً أن الوطن يمضي في مسيرته بأمان وسلام رغم التحديات الإقليمية التي تمر بها المنطقة وتواجهها المملكة بكل حزم، وكذلك رغم التحديات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وتقلب أسواق البترول.

ولفت الراجحي إلى أن هذه المناسبة الغالية تأتي بعد أيام من إعلان الميزانية العامة الجديدة 2017 التي جاءت كأول ميزانية تعلن في ظل تبني الرؤية المستقبلية 2030، وكترجمة عملية لأهداف وتوجهات الرؤية وخطة التحول الوطني 2020، موضحاً أن الميزانية الجديدة تجسد قوة أداء اقتصاد المملكة رغم تحديات الاقتصاد العالمي، وتؤكد أن المملكة بدأت في التنويع الحقيقي للاقتصاد، والتخفيف من الاعتماد على إيرادات البترول كمورد رئيسي وحيد للدخل.

وقال رئيس غرفة الرياض إن المملكة وهي تحتفي بهذه الذكرى، تنطلق بكل ثقة نحو المزيد من الازدهار، وهي تخطو خطواتها على طريق تطبيق رؤية 2030، التي تتبنى منهجاً للإصلاح الاقتصادي، وفق استراتيجية تجنب اقتصادنا تقلبات وتذبذبات أسواق البترول، وتضع أسس التحول الواسع لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التغيير المنشود والتحول المنتج.

ورفع الراجحي باسمه ونيابة عن مجلس إدارة غرفة الرياض ومنسوبيها وقطاع الأعمال بالمنطقة، أصدق آيات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وجدد له البيعة والولاء داعياً الله سبحانه أن يحفظه وأن يسدده في قيادة مسيرة الوطن نحو المزيد من البناء والنهضة، كما توجه إلى الله سبحانه بالدعاء أن يعين خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ويسانده بساعديه سمو ولي العهد وسمو ولي ولي ـ حفظهما الله ـ كما هنأ الشعب السعودي النبيل بحلول هذه الذكرى الغالية، وتضرع إلى الله أن تتواصل مسيرة الرخاء والنهضة للمملكة وشعبها.