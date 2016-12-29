مهارات التعامل مع الحاسب الآلي بدار الملاحظة بالطائف

أقامت دار الملاحظة الاجتماعية بالتعاون مع كلية خدمة المجتمع بالطائف دورة تقنية بعنوان( مهارات التعامل مع الحاسب الآلي ) وذلك ضمن توجيهات سعادة مديرعام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ عبدالله العليان لتفعيل البرامج التوعوية بالدور الإيوائيةواقيمت الدورة بمسرح الدار .

وكان لمقدم الدورة الدكتور أيمن تأثيره الإيجابي على جميع المستهدفين ” وهم الأصغر سنا ” بالدار

و في الختام تقدم مدير الدار الاستاذ صالح اليزيدي بالشكر لجميع القائمين على البرنامج وخص بالذكر ضيف الندوة الدكتور أيمن ورئيس وحدة البرامج بالدار الاستاذ بندر الغامدي ومدير الفترة المسائية الاستاذ سعيد المالكي والاستاذ الفاضل محمد الغامدي وكافة الزملاء

داعيا الله أن يحفظ ولاة أمورنا لما يقدموه من إصلاح وخير للمواطن والمقيم وخاصة هذه الفئة العمرية والتي هم بحاجة إلى هذه البرامج والدورات.