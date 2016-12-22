 “الإسكان” تعتزم إجراء مسح للمواطنين غير القادرين على دفع الإيجار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“الإسكان” تعتزم إجراء مسح للمواطنين غير القادرين على دفع الإيجار

“الإسكان” تعتزم إجراء مسح للمواطنين غير القادرين على دفع الإيجار
المناطق - متابعات

كشف مدير مشروع برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان المهندس عبد الرحمن محمد السماري، عن آلية متطورة يجري العمل عليها حاليا تشمل مسحا كاملا لعدد المواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن تشمل المساجين وأُسر المتوفين بهدف دعمهم.

وأوضح حسبما أوردت صحيفة “المدينة” بأن المسح سيتم بالتزامن مع إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”.

ومن المتوقع أن يطلق نظام “إيجار العقار” خلال الربع الأول من العام 2017، وسيتيح كثيرا من المزايا لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ويعدّ سنداً تنفيذياً ملزماً.

وكان مجلس الوزراء قد وجه في يونيو الماضي وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.

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