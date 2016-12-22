 جمرك ميناء الملك عبدالعزيز يحبط تهريب مليون حبة كبتاجون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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جمرك ميناء الملك عبدالعزيز يحبط تهريب مليون حبة كبتاجون

جمرك ميناء الملك عبدالعزيز يحبط تهريب مليون حبة كبتاجون
واس - الرياض

أحبط جمرك ميناء الملك عبدالعزيز محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة بلغت 1.377.000 حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.
وأوضح مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز ضيف الله العتيبي، أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن أعمدة من الجبس تستخدم في أعمال الديكور, وعند خضوع الإرسالية للإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على كمية الحبوب مُخبأة بطريقة فنية داخل تجاويف بعض الأعمدة الموجودة ضمن الإرسالية, مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وأكـد مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز على الدور الكبير الذي تقوم به الجمارك في سبيل مكافحة مثل هذه الآفة, وذلك بمنع دخول أي من هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة, مشيراً إلى النجاحات المتواصلة التي تحققها المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، وذلك في مجال مكافحة التهريب بجميع أنواعه.

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