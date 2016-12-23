 رياح نشطة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق من المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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رياح نشطة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق من المملكة

رياح نشطة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق من المملكة
واس - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، يصحبهـا ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق المدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الغربية من وسط المملكة، كما تؤثر العوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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