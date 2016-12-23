 اللواء الدويسي يرعى حفل تخريج دورة “نظام اﻷفراد” لمنسوبي الشرطة وأفرع اﻷمن العام بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اللواء الدويسي يرعى حفل تخريج دورة “نظام اﻷفراد” لمنسوبي الشرطة وأفرع اﻷمن العام بجازان

اللواء الدويسي يرعى حفل تخريج دورة “نظام اﻷفراد” لمنسوبي الشرطة وأفرع اﻷمن العام بجازان
المناطق - جازان

رعى مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي حفل تخريج دورة “نظام اﻷفراد” والتي أقيمت بمركز تدريب شرطة منطقة جازان وشارك بها 25 متدربا من الضباط واﻷفراد من منسوبي شرطة المنطقة وافرع الامن العام.

حيث أحتضن مسرح الحزم بقاعة الشهداء بمقر مديرية الشرطة ظهر أمس حفل التخريج.

وأكد اللواء الدويسي أن لما لهذه الدورات من إيجاب وهي إحدى سياسات التدريب التي ينتهجها الأمن العام وتسعى شرطة منطقة جازان  على تطوير وتأهيل كوادرها وفق رؤية تقدم أفضل الحلول التدريبة وأكتساب الخبرة لشتى الجوانب اﻷمنية والتميز في اﻷداء الوظيفي من خلال توفير فرص تدريبية عاليةالمهنية.

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