رئيس “نزاهة” سابقا: يجب منح “نزاهة” الحصانة القضائية عند التشهير

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق محمد بن عبدالله الشريف، أن منع التشهير بالفاسدين من أكبر المعوقات التي تعترض عمل الهيئة، لأن أبرز مقومات القضاء على الفساد هو التشهير بهم.

وأوضح في كلمة له خلال ندوة بعنوان “قصة النزاهة في السعودية” والتي نظمتها جامعة الطائف أمس –حسبما أوردت صحيفة “عكاظ” بأن “نزاهة” لو قامت بالتشهير بالفاسدين فإن القضاء سيعاقبها بحكم قضائي.

وأضاف أن تجاوز هذه الإشكالية يحتاج لمظلة قرار رسمي ونظام تقوم عليه الهيئة، أو منحها حصانة من القضاء بألا يعاقبها في حالة التشهير بالفاسدين أو في أقل الحالات الحصول على الأحكام القطعية ضد الفاسدين للتشهير بهم من خلال وسائل الإعلام.

ومن جانب آخر أشار إلى أن بداية إنشاء حساب إبراء الذمة كان عبر موظف في وزارة المالية شعر بتأنيب الضمير وأراد إعادة أموال حصل عليها بطريقة غير مشروعة في الوزارة، مشيرا الى أن الأموال التي وردت إلى هذا الحساب وصلت إلى سقف كبير يبلغ 300 مليون.