تمليك وحدات سكنية لأبناء مؤسسة (إخاء) بالقصيم بالشراكة مع جمعية بنيان

استكملت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) بمنطقة القصيم كافة الاجراءات القانونية والنظامية المتعلقة بمنح وتمليك عدد عشرة من أبنائها المتزوجين وحدات سكنية جديدة تم إفراغها بصكوك شرعية صادرة من وزارة العدل باسم كل واحد منهم .

ذكر ذلك مدير فرع المؤسسة بمنطقة القصيم الأستاذ ياسر بن محمد المشيقح, موضحا بأن مشروع الوحدات السكنية البالغ قيمتها الإجمالية أكثر من أربعة ملايين ريال هو ثمرة تعاون خلاق توج نجاح مبادرة انسانية وشراكة استراتيجية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية بالرياض, مشيراً إلى أن انجاز العمل بالمشروع و تسليم الأبناء مفاتيح الوحدات السكنية ساهم بصورة فاعلة في تحقيق الاستقرار الأسري بشقيه النفسي والاجتماعي للأبناء ولبى رغباتهم المشروعة في العيش الكريم بعيداً عن التكاليف المرهقة للحياة المعيشية وارتفاع أسعار إيجارات العقارات التي من الممكن أن تؤثر بشكل سلبي على الروابط الزوجية بسبب العوز المالي.

و كشف المشيقح عن أن منح الوحدات السكنية لأبناء المؤسسة جاء وفق ضوابط و شروط ومعايير محددة تم وضعها للمستفيدين ومن أبرزها عدم امتلاكه لمسكن شخصي , وعجز القدرة المالية لامتلاك سكن , وأن لا يكون قد سبق له الاستفادة من دعم أحد البرامج السكنية وأن يحقق له ذلك المسكن الاستقرار الأسري , بالإضافة إلى أن يكون سعودي الجنسية.

وعبّر مدير فرع مؤسسة ( إخاء) لرعاية الأيتام بمنطقة القصيم عن خالص تقديره وامتنانه للجهات التي أسهمت في تنفيذ وانجاز الخطوة و البادرة النوعية وخص بذلك جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية بالرياض والمشرف العام على الفروع –مدير فرع القصيم سابقاً- خالد بن علي الرميخاني وصاحب الجهد الوافر مسؤول البحث الاجتماعي في المؤسسة الأستاذ أحمد بن سليمان السعيد , معرباً عن أمله في أن يتم توسيع نطاق المشروع ليحصل كافة أبناء المؤسسة المتزوجين على مساكن شخصية, و من جانبهم أثنى المستفيدون من المشروع على هذه الجهود المباركة للمؤسسة و التي لامست طموحاتهم و جعلتها حقيقة واقعة بعد أن كانت مجرد حلم.