 توجه في دول الخليج لتأسيس شركات حكومية لاستقدام العمالة المنزلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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توجه في دول الخليج لتأسيس شركات حكومية لاستقدام العمالة المنزلية

توجه في دول الخليج لتأسيس شركات حكومية لاستقدام العمالة المنزلية
المناطق - متابعات

ذكرت  مصادر أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى تأسيس شركات حكومية وشبه حكومية لمعالجة أزمة العمالة المنزلية وارتفاع تكلفة الاستقدام.

ووفقا لـ “الاقتصادية”  يتوقع أن تبدأ الكويت بتشغيل شركة الاستقدام الحكومية في يناير القادم، في حين تدرس الإمارات مشروعا مماثلا والبحرين تتداول مشروعها في مجلس الشورى.

ونقلت الصحيفة عن حامدة الهولي، مديرة الشركات المساهمة بوزارة التجارة الكويتية، أن الشركة الكويتية هي الأولى من نوعها، وتم تأسيسها رسميا، مبينة أن الهدف منها هو حل مشكلة الاستقدام في الكويت والأسعار المبالغ بها في تكلفة العمالة.

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