 وزير الصحة يعتمد صرف بدل التميز لمنسوبي الصحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وزير الصحة يعتمد صرف بدل التميز لمنسوبي الصحة

وزير الصحة يعتمد صرف بدل التميز لمنسوبي الصحة
واس - الرياض

اعتمد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة صرف بدل التميز لـ 21300 ممارس صحي سعودي ممن لم يتم الصرف لهم من منسوبي الوزارة وقطاعاتها المختلفة بما فيهم العاملين على برنامج التشغيل الذاتي.
وأكدت الصحة أنها عاودت صرف بدل التميز للممارسين الصحيين السعوديين الذين لم يتم الصرف لهم للأعوام ( 1433هـ – 1434 – 1435 ) وماقبله، وذلك للفترة من 25 /12 / 1431هـ حتى نهاية 9 /3 / 1436هـ .
وأوضحت الصحة أن بدل التميز يمنح للممارسين الصحيين السعوديين بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم الوظيفية ” فئة الأطباء – فئة أطباء الأسنان – فئة صيادلة – فئة الأخصائي غير طبيب – فئة الكوادر الطبية المساعدة ” ودرجاتهم الوظيفية : فئة الأطباء ” استشاري – طبيب نائب – مقيم ” ، فئة أطباء الأسنان ” استشاري – طبيب نائب – عام ” ، فئة الصيدلة ” استشاري – صيدلي أول – صيدلي ” ، فئة الإخصائى غير طبيب ” استشاري – أخصائي أول – أخصائي ” ، فئة الكوادر الطبية المساعدة ” تقني – فني – مساعد صحي “.
أبانت أن البدل يهدف لتكريم المتميزين في مجالات عملهم، وتحفيزاً لسائر العاملين بمختلف المواقع والمنشآت الصحية، وتغيير ثقافة ومناخ العمل من الشكل النمطي إلى تحقيق الجودة بالعمل والتحسين المستمر في الأداء.

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