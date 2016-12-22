غرفة نجران تشارك في اقامة أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس لعام 1438هـ

شاركت غرفة نجران في دعم وتنفيذ اسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس لعام 1438هـ والذي يقام سنويا وتم اقامته هذه السنة تحت شعار “معاً لتحقيق الإصلاح” وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي / محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتأتي مشاركة غرفة نجران في هذا الاسبوع باعتبارها من الجهات المشاركة في عضوية اللجنة بنجران كذلك تعتبر من الجهات الداعمة لهذه اللجنة ماديا ومعنويا حيث مثل الغرفة في المشاركة الاستاذ/عبدالله بن صالح الصقري مساعد الامين العام للتنمية الاقتصادية عضو اللجنة وامين الصندوق للجنة.ويهدف هذا الاسبوع الي توعية المجتمع بأهمية رعاية السجناء وأسرهم وثمرات هذه الرعاية ليكون ذلك دافعاً في المشاركة الفعالة والتعريف بأهمية اللجنة ونشاطاتها والتوعية بحقوق أسر السجناء وواجب المجتمع تجاههم عن طريق البروشورات والنشرات التوعوية والمحاضرات والندوات وكذلك استثمار الأسبوع التوعوي والحملة الإعلامية المصاحبة له في تنمية الموارد المالية للجنة واستقطاب الدعم لأنشطة وبرامج اللجنة عن طريق المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال ومحبي العمل الخيري والإنساني ويشارك في هذا الاسبوع كافة الأجهزة الحكومية الشركات والمؤسسات الأهلية. وينفذ خلال هذا الاسبوع عددا من الفعاليات المصاحبة مثل اقامة المعارض التوعوية في الاسواق و توزيع البروشورات والمطويات التوعوية عن برامج وأنشطة اللجنة و عمل لوحات إعلامية تضم عبارات توعوية عن الأسبوع بالتعاون مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة والقطاع الخاص وكذلك إقامة الندوات والمحاضرات في الكليات ومدارس البنين والبنات بالتعاون مع جامعة نجران وإدارة التعليم بالمنطقة.

وتحرص اللجنة الوطنية اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم ) بمنطقة نجران ممثلة في الرئيس الفخري للجنة سمو امير منطقة نجران صاحب السمو الامير مشعل بن جلوي بن عبد العزيز ورئيس اللجنة الاستاذ/حسين بن عايض ال حمد وجميع اعضاء الجنة من جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الاعمال والادارة التنفيذية للجنة بالعمل على تقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة من المجتمع حيث تسعى اللجنة لتوعية كافة شرائح المجتمع بأهمية رعاية واحتواء نزلاء السجون والإصلاحيات والأخذ بأيديهم إلى سبل الصلاح ، كذلك التوعية بان المفرج عنهم يضلون إخوة لنا ومواطنين لهم كامل حقوق المواطنة ويجب حمايتهم من التعرض للنبذ الاجتماعي أو الأسري

وتأتي مشاركة غرفة نجران في هذا الاسبوع باعتبارها من الجهات المشاركة في عضوية اللجنة بنجران كذلك تعتبر من الجهات الداعمة لهذه اللجنة ماديا ومعنويا .

والتي تتمثل فيما يلي:

المشاركة في تنظيم واستضافة لقاءات واجتماعات لجنة رعاية السجناء بمنطقة نجران وإتاحة قاعات الغرفة وصالاتها للجنة لتنفيذ محاضراتها وندواتها.

المشاركة في دعم إصدار الملحق الخاص بلجنة رعاية السجناء بنجران

المساهمة في تصميم والإشراف على الموقع الالكتروني للجنة رعاية السجناء بنجران.

المشاركة في دعم اللجنة ماديا.

المساهمة في مخاطبة بعض الجهات الخاصة لدعم اللجنة

المشاركة المستمرة في الأسبوع التوعوي للجنة رعاية السجناء وكذلك أسبوع النزيل الخليجي الموحد من خلال عمل لوحات توعوية في الشوارع الرئيسية تتضمن دعم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم وكذلك المساهمة في التنظيم والترتيب لحفل الفاعلية مع الجهات الاخرى في تجهيز المعارض والندوات المصاحبة للفعالية.

كان للغرفة مساهمة في إيجاد فرص عمل لبعض المفرج عنهم بالتنسيق مع بعض الشركات والمؤسسات في المنطقة.