الحملة الوطنية السعودية ومن خلال عيادة المطاعيم تقدم اللقاحات لـ 169 طفلاً من ابناء الاشقاء السوريين في مخيم الزعتري خلال الأسبوع 207

قدمت العيادات التخصصية السعودية اللقاحات والمطاعيم لعدد 169 طفل سوري داخل مخيم الزعتري خلال الأسبوع 207 ضمن برنامجها “شقيقي صحتك تهمني” والذي يشتمل على تقديم المطاعيم واللقاحات الدورية و الموسمية للأطفال من أبناء الاشقاء اللاجئين السوريين.

المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أشار الى ان الانخفاض النسبي في درجات الحراره التي تشهدها المنطقة بشكل عام خصوصاً في هذا الوقت من السنه هو احد اهم الأسباب المحفزة لانتقال الامراض السارية والمعدية بين سكان المخيمات مما دفع الحملة السعودية ومن خلال العيادات التابعة لها داخل المخيم بتكثيف الحملات التوعوية على الاشقاء اللاجئين السوريين للاقبال و اخذ المطاعيم الخاصة باطفالهم والتي ستعود بالنفع عليهم باذن الله ومحاربة الامراض السارية و المعدية ، وأضاف المفعلاني ان برنامج “شقيقي صحتك تهمني ” يتم تنفيذه داخل العيادات التخصصية السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة الاردنية والمنظمة الدولية للهجرة IOM و جمعية انقاذ الطفل الأردنية .

من جانبه اكد المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحمله السعودية ومن خلال مكاتبها المنتشرة في الدول المجاوره لسوريا تقدم برامجها الإنسانية في مختلف المحاور الطبية والغذائية والايوائية والموسمية والاجتماعية والتعليمية مع التركيز على الجانب الطبي وخصوصاً ما يتعلق بالأطفال ومستقبلهم الصحي حيث تركز العيادات على ضرورة إعطاء الأطفال المطاعيم الضرورية ، مضيفاً ان ما تقوم به الحملة من مساعدات اغاثية هو انفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الامين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – المتمثلة بمتابعة احوال الاشقاء السوريين اللاجئين والنازحين منهم و تامين كافة المتطلبات الضرورية التي تكون عون لهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها ،سائلاً الله العلي القدير ان يجزي المتبرعين من الشعب السعودي الكريم خير الجزاء .

بدورهم عبر اللاجئين السوريين عن شكرهم وتقديرهم للجهود الاغاثية الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية وعلى راسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – داعين الله ان يتقبلها من إخوانهم من الشعب السعودي الكريم و ان يجعلها في ميزان حسناتهم .