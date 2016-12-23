١٦٠ معلمة علوم شرعية يحضرن ملتقى (تجارب ناجحة في تعليم وتدريس القرآن الكريم ) بتعليم مكة 

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة التوعية الإسلامية ملتقىً بعنوان ( تجارب ناجحة في تعليم وتدريس القرآن الكريم ) وذلك ضمن البرنامج الوزاري ( إتقان) اليوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٣/٣٠هـ برعاية مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية آمنة محمد الغامدي التي رحبت بجميع الحاضرات من منسوبات تعليم مكة وتقدمت بجزيل الشكر لإدارة التوعية الإسلامية وكافة منسوباته على مابذلنه من جهود بارزة في إقامة هذا الملتقى الذي يعني بتدريس القرآن الكريم وتعزيز اهتمام الطالبات بقدسيته حيث أنه هو كلام الله وكتاب الإسلام الخالد ومعجزته الكبرى وهداية للناس أجمعين مبينةً بأن تدريس القرآن الكريم يهدف إلى تنمية قدرة الطالبات على التلاوة الصحيحة في المصحف وارتباطهن به والتأدب معه والتعرف على وجوه الإعجاز البياني والخلق القرآني وتدريبهن على العادات السلوكية الحميدة والقيم الإسلامية والآداب الحسنة وتنمية الاتجاه الديني لديهن وتحفيزهن إلى تدبر القرآن الكريم والعمل به ، منوهةً بأهمية زرع قيمة القرآن الكريم في نفوس الطالبات مشيدةً بدور معلمات العلوم الشرعية ومسؤلات المصلى في تأصيل قيمته لديهن تلاوةً وحفظاً وتجويداً وترتيلاً ، متمنيةً للجميع دوام التوفيق وأن يجعله في ميزان حسناتهن .

نفذت الملتقى مشرفات التوعية الإسلامية تحت إشراف مديرة إدارة التوعية الإسلامية مها قماش وبحضور رئيسة قسم الصفوف الأولية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة حنان الجودي ، مستهدفاً معلمات القرآن الكريم بمدارس تحفيظ القرآن والتعليم العام وذلك بهدف العناية بالقرآن الكريم وتعزيز اهتمام الطالبات بقدسيته واستصحاب النية الحسنة والاحتساب في تدريس القرآن الكريم والإسهام في تطوير حصص القرآن الكريم بمدارس التحفيظ والتعليم العام وتوظيف التقنية الحديثة في تدريسه وتقديم طرق إبداعية وأفكار مبتكرة في تدريس القرآن الكريم.

هذا وقد استهل البرنامج بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم تلاه السلام الملكي ، عقب ذلك كلمة مديرة إدارة التوعية الإسلامية مها قماش والتي تقدمت بجزيل الشكر لمنسوبات إدارة التوعية الإسلامية ومعلمات العلوم الشرعية ومسؤلات المصلى مبينةً أهمية استشعارهن للمسؤلية الملقاة على عاتقهن ، مذكرةً بفضل الله على معلم القرآن حيث اصطفاه الله لتدريس كتابه وهو شرف عظيم وليس هناك أشرف من كلام الله ، مبينةً بأن هذا الملتقى يهدف إلى تدريس القرآن الكريم باسترتيجيات حديثة وطرق إبداعية مبتكرة وبآليات مفيدة حتى تستقيم الطالبة تلاوةً وتجويداً وترتيلاً وحباً وشغفاً لكلام الله ، لذا وجب على معلمة القرآن الكريم أن تحرص كل الحرص على تطوير ذاتها وتحسين مستواها حتى يتسنى الارتقاء بمستوى الطالبات التحصيلي .

عقب ذلك كلمة رئيسة قسم العلوم الشرعية خضرة الشنقيطي التي أبانت بأنه من منطلق العناية بكتاب الله وحماية الناشئة من الانحراف والبعد عن الصواب والشبهات وحرصاً على توظيف التقنية الحديثة في خدمة كتاب الله وتدريسه قمنا بإعداد هذا الملتقى المبارك الذي يهدف إلى تحسين أداء المعلمات وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الطالبات التحصيلي ، موضحةً بعض أهداف الملتقى التي تكمن في إتقان التعليم النوعي في تدريس حصص القرآن الكريم ودعم التعليم بما يحقق تحسين مخرجات التعليم وتوظيف التقنيات الحديثة بما يخدم تدريس القرآن الكريم وتطوير مهارات المعلمات وذلك من خلال إلحاقهن في دورات تدريبية ودروس تطبيقية وكذلك تكثيف الزيارات الصفية للمعلمات من قبل المشرفات والعناية بالمستوى التحصيلي للطالبات وتكريم معلمة من كل قطاع تحصل على أعلى مستوى إتقان لديها والتدريب على التلاوة الصحيحة وتطبيق القاعدة النورانية ، عقد دورات تدريبية ، اعتماد الحقائب التربوية ، استمرارية تنفيذ التجارب والورش التي لها أكبر الأثر في إبراز كتاب الله تعلماً وتعليماً ، كما عرضت بعضاً من نماذج التجارب الناجحة في تدريس القرآن الكريم ومنها تجربة (منهجيات في تدريس القرآن الكريم) ، تجربة ( مزامير آل داوود) ، تجربة ( الصوت الشادي ) ، تجربة ( إقرأ وارتق) وتجربة ( التعلم بالتعاقد) ، مختتمة ً بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق رؤية ٢٠٣٠ تحت شعار ( ليكن عامنا عاماً قرآنياً)

تلا ذلك ورشة عمل بعنوان ( الإتقان في تدريس القرآن) نفذتها مشرفات العلوم الشرعية حياة اللهيبي وفاطمة منديلي .

كما عرضت المعلمة سعاد هوساوي ورشة بعنوان ( التعلم بالأقران) .

ومن جهتها قدمت معلمة العلوم الشرعية عفاف الأحمدي ورشة بعنوان ( منهجيات في تدريس القرآن الكريم ).

تلا ذلك ورشة بعنوان ( من هدي الكتاب والسنة) نفذتها معلمات العلوم الشرعية سامية باجبع ومريم المحمادي .

عقب ذلك ورشة ( التكنولوجيا طريقك إلى الجنة ) من تنفيذ المعلمة عزيزة مغربي.ثم قدمت معلمات العلوم الشرعية زينب فلاتة وسامية المحمادي وزينب هوساوي وماريا هوساوي ورقة بعنوان ( إضاءات من تجارب تدريس القرآن الكريم )

هذا وقد اختتم الملتقى بالعديد من التوصيات الجديرة بالذكر وتكريم المعلمات المشاركات في ملتقى ( تجارب ناجحة في تدريس القرآن الكريم ) ضمن البرنامج الوزاري (إتقان) وهن: عزيزة مغربي ، سعاد هوساوي، مريم المحمادي، سامية باجبع، سامية المحمادي، زينب فلاتة ، عفاف الأحمدي)

فيما بلغ عدد الحاضرات ١٦٠ معلمة علوم شرعية .